Ein bisschen sieht es aus wie auf dem Walk of Fame: Vor seinem Haus in Lemmie hat Peter Nispel nun einen Sonnenstein innerhalb der Pflasterung. Damit es wirklich wie auf dem berühmten Fußweg in Hollywood aussieht, müssen aber innerhalb von Gehrden noch einige Steine hinzukommen. Immerhin: Der Anfang ist gemacht. Nispel nimmt teil am 100-Sonnendächer-Programm.

Herstellung dauerte 40 Stunden

Wer wie Nispel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat oder eine Solarthermie, erhält die kleine Auszeichnung. Dies hat sich die Energiegenossenschaft Calenberger Land, die das Projekt angeschoben hat, überlegt. Für jeden Hausbesitzer gibt es dann einen Sonnenstein vom Künstler Gerd-Peter Zaake. Für den stellvertretenden Ortsbürgermeister Peter Nispel hat er eine Steinritz-Zeichnung angefertigt, im Mittelpunkt steht natürlich eine Sonne sowie das Assisi-Gebirge. „Damit der Sonnenstein jedem Wetter standhält, musste ich Markierungsfarbe verwenden, die es sonst für Zebrastreifen gibt“, sagt Zaake, der rund 40 Stunden für die Herstellung benötigte. „Mit der Farbe war die Arbeit sehr zäh.“

99 Steine sollen noch folgen

Rund zwei Dutzend weitere Sonnensteine sind bereits entstanden, einige werden noch folgen – wenn die Genossenschaft ihr ehrgeiziges Ziel von 100 Solaranlagen erreicht und damit jeden Hausherren, der sich eine Anlage neu aufs Dach installiert, mit einem Stein beglückt. Nur bei Nispel, der seit dem Hausbau 2011 Photovoltaik besitzt, war es anders – zur Premiere kann man ja mal eine Ausnahme machen, außerdem soll das Projekt schließlich bekannter werden.

„Wir haben damals Geld in die Hand genommen, um ein zukunftsfähiges Haus zu errichten“, berichtet Peter Nispel, der sich mit seiner Frau für ein Passivhaus entschieden hatte. Mittlerweile ist er für sämtlichen Energiebedarf Strom-Eigenversorger. „Und im Jahr haben wir mit unserem Vier-Personen-Haushalt netto 1000 Kilowattstunden übrig“, sagt Nispel. Diesen Überschuss nutzte er zum Aufladen seines Elektroautos. Zumindest an Wochenenden. „Werktags reicht dafür die Zeit nicht, da beziehen wir den Strom aus dem normalen Netz.“

Das ist das Sonnendach-Projekt Die Energiegenossenschaft Calenberger Land (ENER:GO) hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 100 Solardächer für Gehrden. Ohne zeitliche Festlegung sollen in den nächsten Anlagen für Photovoltaik oder Solarthermie entstehen. Dass diese Zahl nicht utopisch ist, weiß Genossenschafts-Geschäftsführer Edmund Jansen nach der Resonanz vergangene Woche – dies spiegelt seiner Meinung nach den allgemeinen Trend wieder. „Durch Greta Thunberg, die heißen Sommer und die Vernachlässigungen der Politik ist das Thema präsent. Die Menschen wollen etwas machen“, sagt Jansen. In Zukunft soll es einen regelmäßigen Solarstammtisch geben. „Das ist gut zum gegenseitigen Austausch. Denn manche Leute sind schon etwas weiter und haben Vorgespräche geführt, andere steigen erst in die Thematik ein“, sagt Jansen. hg

Von Stephan Hartung