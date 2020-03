Lemmie

Immerhin 37 Dorfbewohner machen schon mit: In Lemmie können Bürger aus der Ortschaft ab sofort über das Internet schnell und unkompliziert Nachbarschaftshilfe anfordern – und auch ihre Hilfe anbieten. Die Dorfinitiative Lemmie 2020 hat die Ortschaft auch wegen der Corona-Krise bei der kostenlosen Internetplattform www.nebenan.de angemeldet.

„Der Service wird von einem Berliner Start-up-Unternehmen kostenlos angeboten und über Spenden finanziert“, sagt Stephen Martin von der Dorfinitiative. Entlastung für Eltern bei der Kinderbetreuung, Einkaufshilfe für besonders gefährdete Senioren – „das sind nur zwei der möglichen Bereiche, die gerade jetzt wegen drohender Corona-Infektionen besonders wichtig sind“, sagt Martin.

Telefon-Hotline für Menschen ohne Internet

Der Wunsch nach einer Plattform für Nachbarschaftshilfe war in Lemmie bereits im vergangenen Jahr anlässlich einer Dorfumfrage zu künftigen Angeboten mehrfach geäußert worden. „Jetzt haben wir aus aktuellem Anlass auf eine Internetseite zurückgegriffen, die schon fertig und sofort verfügbar ist“, begründet Martin den schnellen Vorstoß. Ein Mitglied der Dorfinitiative habe zudem schon dienstlich gute Erfahrungen mit der Plattform gesammelt.

„Nachbarschaftshilfe ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, die das Portal bietet“, sagt der Lemmier. Der kostenlose Dienst könne auch als digitales Schwarzes Brett für den privaten An- und Verkauf genutzt werden. Eine Besonderheit: Über die Telefonhotline (0800) 8665544 können auch Dorfbewohner ohne Internetanschluss Hilfe anfordern.

Etliche Nutzer in den Nachbarorten

Angemeldet haben sich auf der Plattform www.nebenan.de inzwischen bereits zahlreiche Nutzer aus der gesamten Umgebung. Für die Kernstadt Gehrden listet die Internetseite unter dem Hinweis „besonders aktiv“ sogar schon 123 Nachbarn auf. In Leveste, Lenthe, Northen, Everloh und in den Bereichen Ronnenberg, Ronnenberg-Süd sowie in Evestorf, Sorsum und Holtensen sind ebenfalls bereits etliche Nutzer registriert.

Initiative verteilt Informationsblätter

Als Anschubinformation hat die Lemmier Dorfinitiative über das neue Angebot bereits über ihren E-Mail-Verteiler berichtet. „In der nächsten Woche wollen wir dann an die Lemmier Haushalte einen Flyer verteilen, in dem auch die Registrierung genauer erläutert wird“, sagt Martin.

Von Ingo Rodriguez