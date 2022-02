Lemmie

Der Ortsrat Lemmie beginnt mit den Planungen für eine öffentliche Stromtankstelle. Mithilfe von Sponsoren soll auf einer abgetrennten Fläche neben der Ortsdurchfahrt eine Ladesäule für Elektroautos einrichtet werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsrat jetzt bei der Stadt Gehrden mit großer Mehrheit eine Genehmigung für die Nutzung der städtischen Fläche beantragt.

„Der Standort ist zentral, ohne Durchgangsverkehr und Gehweg – also geeignet, um durch ladende Autos keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu verursachen“, nannte Ortsratsmitglied Cord Narten die Vorzüge der Fläche am Ende der Straße An der Kapelle. Narten stellte den Antrag der Wählergemeinschaft Lemmie vor und verwies auf eine weitere Möglichkeit: Die Ladesäule liege nah am Gästehaus Gerlach und könne während einer Übernachtung genutzt werden. „Wir wollen einen Anstoß für Veränderungen bieten – weg von Verbrennungsmotoren und hin zur E-Mobilität“, sagte Narten. Er konnte auch eine Sorge zerstreuen: Eine große Eiche auf der angrenzenden Fläche neben der Stichstraße müsse für das Aufstellen der Ladesäule nicht gefällt werden.

Ortsrat liegen zwei Spendenzusagen vor

Die Wählergemeinschaft hat viel Vorarbeit geleistet: Geplant ist eine Stromtankstelle mit zwei Ladepunkten und einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt sowie zwei Parkflächen. „Vergleichbare Modelle kosten etwa 10.000 Euro“, sagte Narten. Er berichtete von zwei bereits zugesagten Spenden in Höhe von 1000 Euro – jeweils vom Stromversorger Avacon und der Volksbank. Als zuständiger Netzbetreiber habe Avacon den Standort nach einer positiven Netzverträglichkeitsüberprüfung bereits als geeignet für eine Ladesäule mit der notwendigen Anschlussleistung eingestuft, berichtete Narten. Wenn die Stadt die Nutzung der Fläche genehmige, sei es erforderlich, weitere Sponsoren zu suchen und Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Narten betonte: Der Ortsrat müsse einen Betreiber für die Stromtankstelle finden, der für die Unterhaltungskosten aufkomme. Er brachte dafür die Energiegenossenschaft (Ener:Go) Calenberger Land ins Spiel. Die Ener:Go besitzt in der Gehrdener Kernstadt zwei Ladesäulen. Für den Betrieb ist ein Vertragspartner zuständig, der die Kosten für Versicherungen, Wartung und Abrechnungen übernimmt. „Der Ortsrat kann eine Ladesäule nicht selbst betreiben, und auch die Stadt soll damit nicht belastet werden“, sagte Narten.

Debatte über die Auslastung

Ortsratsmitglied Ulrike Urban von den Grünen äußerte vor der Abstimmung Bedenken. Eine Stromtankstelle in Lemmie würde nicht genügend frequentiert, um wirtschaftlich betrieben werden zu können. „Auch die Ladesäulen in Gehrden laufen defizitär“, sagte Urban. In Lemmie seien dagegen nicht einmal größere Wohnanlagen mit Mehrfamilienhäusern. „Die meisten Lemmier, die ein Elektroauto fahren, haben außerdem eigene Ladeboxen“, erläuterte Urban ihre Sorgen vor einer zu geringen Auslastung. Ihre Einschätzung: „Es müssen mindestens zehn Elektroautos pro Tag Strom tanken, damit sich die Ladesäule rechnet.“ Urban empfahl, erst die Dorfbewohner nach ihrem Bedarf zu befragen.

Klimaschutzmanagerin schlägt Sponsorenmodell mit Carsharing vor

Die städtische Klimaschutzmanagerin Kira Janotta äußerte in der Debatte eine „zwiespältige Meinung“. Auch sie verwies auf die geringe Auslastung der Ladesäulen in der Kernstadt. Denn: Vor gut einem Jahr hatte die Energ:Go zwar von steigenden Nutzerzahlen berichtet. Trotzdem ist die Genossenschaft weiterhin auf Sponsorengelder angewiesen, weil der Betrieb trotz der Einnahmen an Stromkosten und Grundgebühren für den Betreiber immer noch nicht wirtschaftlich ist.

Janotta brachte deshalb für Lemmie ebenfalls ein mögliches Sponsorenmodell ins Spiel. Die Anschaffungskosten ließen sich zudem über ein Förderprogramm reduzieren. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, sei es möglich, die Ladepunkte mit einem Carsharing-Modell zu kombinieren, bei dem ein Ladeplatz für ein mietbares Elektroauto vorgesehen sei. Nun heißt es für den Ortsrat aber zunächst abwarten, ob die Stadt den Standort zur Verfügung stellt.

