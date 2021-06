Lemmie

Gute Nachricht für Kinder und Jugendliche aus Lemmie: Der Ortsrat und die Stadt Gehrden lassen im nächsten Jahr auf einer landwirtschaftlichen Fläche am südwestlichen Ortsrand einen Bolzplatz bauen. In der Verlängerung der Südfeldstraße soll unweit der S-Bahn-Strecke eine Rasenspielfläche mit zwei Toren entstehen. Damit geht für den Lemmier Nachwuchs und auch für viele Eltern ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung. „Wir haben nach langer Suche in Abstimmung mit den zuständigen Fachdienst der Stadt endlich eine geeignete kommunale Fläche gefunden“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Peter Nispel (SPD).

Warten hat ein Ende

Auch für ihn hat damit das lange Warten ein Ende. Nispel war schon vor fünf Jahren bei seinem Eintritt in den Lemmier Ortsrat mit dem Ziel angetreten, in dem kleinen Dorf einen eigenen Bolzplatz bauen zu lassen. „Deshalb hatten wir 2016 im Ortsrat sogar eine Arbeitsgruppe gebildet“, sagt Nispel. Die Umsetzung sei jedoch mehrfach an Interessenkonflikten gescheitert.

Zunächst sei eine städtische Teilfläche auf dem Freigelände des Kindergartens als Baugrundstück ausgeschieden, später auch ein privates Areal am Ortsrand nahe dem Gehrdener Kirchweg. Als im Jahr 2019 anlässlich einer Dorfumfrage noch einmal der Wunsch nach einem Bolzplatz ganz deutlich in den Mittelpunkt rückte, intensivierte der Ortsrat einmal mehr seine Bemühungen und die Flächensuche. „Jetzt muss vor dem Baubeginn im nächsten Jahr nur noch das entsprechende Feldstück aus der Pachtfläche eines Landwirts herausgenommen werden“, sagt Nispel.

Unweit der S-Bahn-Trasse soll in der Verlängerung der Südfeldstraße ein Bolzplatz gebaut werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Ortsrat beteiligt sich an den Baukosten

Wie wichtig dem Ortsrat die Realisierung eines Bolzplatzes ist, zeigt eine weitere Entscheidung. „Wir beteiligen uns an den Baukosten mit 450 Euro aus dem Ortsratsbudget“, sagt Nispel. Insgesamt entstünden für die Stadt Gehrden zwar Kosten in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages. „Der Ortsrat möchte mit dieser Beteiligung aber ein Zeichen für die besondere Bedeutung des Projektes setzen“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister. Laut Nispel soll auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Areal der Stadt in etwa 50 Metern Entfernung zur S-Bahn-Strecke ein 24 Meter langes und zwölf Meter breites Rasenspielfeld entstehen. „Mit zwei Toren und einem Tornetz“, sagt er.

Kritik am Standort weist Nispel zurück: Es habe Forderungen gegeben, den Bolzplatz am Gelände des MTV Lemmie einzurichten, sagt er. Die nun ausgewählte Fläche an einem Feldweg in Verlängerung der Südfeldstraße gewährleiste wegen eines nahe gelegenen landwirtschaftlichen Hofes aber deutlich mehr soziale Kontrolle. „Am Sportplatz des MTV wäre der Bolzplatz sehr weit weg gewesen“, sagt Nispel. Im Ortsrat haben die Pläne volle Rückendeckung. In der jüngsten Sitzung wurde das Bauvorhaben einstimmig verabschiedet. „Die Idee ist gut. Die Stadtverwaltung soll das jetzt umsetzen“, sagte der scheidende Ortsbürgermeister Hilmar Rump über den einhelligen Ortsratsbeschluss.

Von Ingo Rodriguez