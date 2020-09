Seit 2010 arbeitet der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover nach einer lokalen Biodiversitätsstrategie, dem Programm „Mehr Natur in der Stadt“. Ziel ist es, die Naturpotenziale in der Stadt zu erhalten und neuen Raum für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Zur Umsetzung des Programms benötigt es Partner wie Wilfried Otto aus Lenthe. Auf dem von ihm gepachteten Weideland nördlich der Lenther Chaussee wird eine vor 20 Jahren aus einem Acker neu geschaffene Grünlandfläche durch eine extensive Beweidung mit Rindern gepflegt. Die Grünlandbeweidung mit Rindern fördert die Biodiversität. Auf Ottos Weide haben sich in den vergangenen Jahren das Große Flohkraut und die Salzbunge in den Klauentritten der Rinder angesiedelt. Beide stehen auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten. Hinsichtlich der Salzbunge hat Hannover in manchen Jahren eines der größten Vorkommen in ganz Norddeutschland. hg