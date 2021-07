Northen

Es im Dorf ein altbekanntes Problem, aber die Situation spitzt sich vor allem für die Feuerwehr langsam zu: In Northen verengen immer wieder geparkte Autos schmale Straßen und Kurvenbereiche. Nach Einschätzung von Ortsbrandmeister Christian Meier entwickeln sich die sorglos abgestellten Fahrzeuge zunehmend zu einer Gefahr für mögliche Rettungseinsätze. Demnach sind geparkte Autos regelmäßig mögliche Hindernisse für einen großen Feuerwehrwagen. Darauf haben der Ortsbrandmeister und Ortsbürgermeister Friedhelm Meier bei einem Dorfrundgang mit Vertretern der Stadtverwaltung und Anwohnern hingewiesen.

„Parksituation sehr problematisch“

„Unser Einsatzfahrzeug muss das Feuerwehrgelände verlassen können und an jedes Grundstück herankommen“, nannte der Ortsbrandmeister eine wichtige Voraussetzung für eilige Einsätze. Bereits rund um den Standort der Feuerwehr sei die Parksituation sehr problematisch. Für den nördlichen Abschnitt des Brennereiweges gibt es laut Ortsbürgermeister Meier deshalb sogar eine Vereinbarung mit Anwohnern. „Sie stellen ihre Autos nur auf der Westseite des Weges am Fahrbahnrand ab, damit das Feuerwehrfahrzeug notfalls über den Bürgersteig fahren kann“, berichtete Meier.

Auf dem engen Brennereiweg halten sich Anwohner an eine Absprache, nur am westlichen Fahrbahnrand zu parken, damit die Feuerwehr notfalls über den Bürgersteig zu Einsätzen fahren kann. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach Angaben der städtischen Fachbereichsleiterin Sandra Dreier sind dort aber nur bedingt Ordnungswidrigkeiten zu beobachten: Solange neben dem Bürgersteig eine Fahrbahnbreite von 3,05 Metern frei bleibe, sei das Parken gestattet, sagte Dreier. Was sie vor diesem Hintergrund als besonders Merkmal von Northen hervorhob: „Es gibt sehr viele enge Straßen.“

Damit sich auch künftig alle Autofahrer an die Vereinbarung mit der Feuerwehr halten, soll laut Dreier möglicherweise ein Schild mit einem Hinweis auf das ausschließliche Parken am westlichen Straßenrand aufgestellt werden. Alternativ könne die Stadt in Absprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde der Region Hannover ein einseitiges Parkverbot für den Ostbereich des Brennereiweges prüfen lassen.

Der Ortsrat begutachtet beim Dorfrundgang mit Vertretern der Stadtverwaltung und Anwohnern kritische Parksituationen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Zickzacklinie ist im Kurvenbereich nicht nötig“

Dagegen hält es die Stadtverwaltung grundsätzlich nicht für notwendig, an der Kreuzung von Brennereiweg und Brunnenstraße im Kurvenbereich mit einer neuen Zickzacklinie auf ein Parkverbot hinzuweisen. „In einem Kurvenbereich gilt sowieso ein gesetzliches Halteverbot, da ist keine Zickzacklinie nötig“, sagte Fachbereichsleiterin Dreier.

Ein Blick auf die Problemstelle bestätigte trotzdem: Dort könnten dicht an den Kurven abgestellte Autos sehr wohl ein Hindernis für eilige Rettungseinsätze sein. Ein vorgeschriebener Abstand von fünf Metern zur Kurve ist am Tag des Dorfrundgangs bei einem Blick auf die geparkten Autos nicht zu erkennen. Deshalb will sich die Stadt auch wegen dieser Stelle nun doch noch einmal mit der Verkehrsbehörde in Verbindung setzen.

Auch an der Kreuzung von Brennereiweg und Brunnenstraße sind abgestellte Autos im Kurvenbereich regelmäßig ein mögliches Hindernis für große Einsatzfahrzeuge. Quelle: Ingo Rodriguez

Eine eingeschränkte Sicht und eine viel zu enge Fahrbahn verursachen geparkte Autos auch an der Ortsdurchfahrt. Laut Ortsbrandmeister Meier ist es für Fahrzeuge auf der Hannoverschen Straße – von Süden aus kommend – kaum möglich, nach rechts in den Benther-Berg-Weg abzubiegen. „Wenn dort im Kurvenbereich ein Auto abgestellt ist und dann noch Gegenverkehr auftaucht, muss man sogar wieder rückwärts auf die Ortsdurchfahrt fahren“, beschrieb Meier das Szenario.

An der Abzweigung zum Benther-Berg-Weg erweisen sich abgestellte Autos im Kurvenbereich vor allem als mögliches Hindernis, wenn auf der schmalen Fahrbahn Gegenverkehr auftaucht. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch diesem Hinweis will die Stadt nun nachgehen und mit der Verkehrsbehörde über mögliche Lösungen sprechen. Das kündigte Fachbereichsleiterin Dreier zum Abschluss der Ortsbegehung an.

Von Ingo Rodriguez