Die Initiative Lemmie 2020 lässt nicht locker: Die Mitglieder der etwa 15-köpfigen Gruppe fordern noch einmal mit Nachdruck ein Tempo-30-Limit für die viel befahrene Ortsdurchfahrt. Die auch vom Ortsrat seit Jahren gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung soll nun endlich bei der zuständigen Verkehrsbehörde der Region Hannover durchgesetzt werden. Dafür will die Initiative noch einmal alle Sicherheitsrisiken dokumentierten und ihre Forderung mit einer Unterschriftenliste unterstreichen. Das haben die Mitglieder der Gruppe am Freitagabend bei einer Informationsveranstaltung unter freiem Himmel angekündigt.

Detlef Block (von links), Jan Leven, Ulrike Urban und Ralf Rogge begrüßen die Dorfbewohner zur Informationsveranstaltung. Quelle: Ingo Rodriguez

„Das gesamte Verfahren ist beim Ortsrat und der Stadt Gehrden etwas eingeschlafen. Jetzt wollen wir noch einmal Druck in die Sache bringen“, sagte Jan Leven in seinem Vortrag auf dem Platz vor dem Kindergarten. Dort waren auf Einladung der Initiative rund 40 Dorfbewohner zusammengekommen, um sich über die Arbeit der Gruppe Lemmie 2020 zu informieren. „Wir wollen die guten Wetterverhältnisse nutzen, um trotz der Corona-Regeln auf unsere Projekte hinzuweisen“, hatten die Mitglieder vor der Veranstaltung nahezu gleichlautend betont.

Dorfbewohner sorgen sich wegen Raserei

Dass die Dorfbewohner ihre Forderung nach einem Tempo-30-Limit unterstützen, wurde schnell deutlich. Allein die Diskussion über diesen einen von insgesamt vier Themenschwerpunkten dauerte länger als 30 Minuten. Mehr als 15 Bürger aus Lemmie schilderten noch einmal gefährliche Situationen – vor allem, weil etliche Autofahrer sich nicht an die erlaubten Tempo 50 halten, sondern mit viel höherer Geschwindigkeit im Dorf unterwegs sind. „Dass dort noch kein Kind umgefahren wurde, grenzt an ein Wunder“, sagte eine junge Mutter.

Die Dorfbewohner verfolgen auf dem Platz vor der Kita die Redebeiträge über das geforderte Tempo-30-Limit auf der Ortsdurchfahrt. Quelle: Ingo Rodriguez

Juristen sollen Gesetzeslage in Hinblick auf Lemmie überprüfen

Leven fasste in seinem Vortrag die Situation zusammen. „Schlechte Sichtachsen entlang der kurvenreichen Strecke, hoher Querungsbedarf von Fußgängern, Autos rasen mit viel zu hohem Tempo in den Ort hinein“, zählte er auf. Eine Arbeitsgruppe der Initiative habe deshalb noch einmal alle Gefahrenschwerpunkte für das weitere Verfahren dokumentiert und lasse die Lage auch von Juristen in Hinblick auf die aktuelle Gesetzeslage für eine mögliche Bewilligung überprüfen.

Kurze Pause: Russel Thomson (links) und Burkhardt Hennicke unterhalten die Dorfbewohner mit Musik. Quelle: Ingo Rodriguez

Unter anderem erhofft sich die Initiative von einer kürzlich vorgenommenen Änderung in der Straßenverkehrsordnung neue Impulse. Demnach sind Tempo-30-Zonen auf Ortsdurchfahrten in unmittelbaren Bereichen von Kindertagesstätten nun eher möglich. Es sei nun zu prüfen, ob die Lemmier Kita nahe der Ortsdurchfahrt als „unmittelbarer Bereich“ gelte. „Tempo 30 wäre ein großer Sicherheitsgewinn und würde rein rechnerisch auf der rund 550 Meter langen Deisterstraße im Vergleich zu Tempo 50 nur einen Zeitverlust von etwa 26 Sekunden für Autofahrer bedeuten“, sagte Leven. Er verwies auf eine ähnliche Situation in Devese. „Dort wurde auch schon Tempo 30 eingeführt“, ergänzte er. Die Initiative will ihre gesammelten Argumente und Unterschriften in Kürze an die Stadt Gehrden überreichen, damit diese sie an die zuständige Verkehrsbehörde der Region weitergibt.

Auch ein Gemeinschaftsraum wird weiterhin benötigt

Bei dem Treffen am Freitag ging es aber auch um den größten Wunsch vieler Lemmier: Sie wollen im Dorf künftig einen Gemeinschaftsraum haben. Hoffnungen setzt die Gruppe auf die Pläne für einen seit Jahren notwendigen Neubau des Feuerwehrhauses. „In diesem Zusammenhang lässt sich dieses Ziel vielleicht realisieren, das wollen wir nicht aus den Augen verlieren“, berichtete Gruppenmitglied Detlef Block nach dem etwa zweieinhalbstündigen Treffen. Um ihre Projekte zu unterstützen, soll nun aus der Initiative heraus ein Verein gegründet werden.

Von Ingo Rodriguez