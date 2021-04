Northen

Der SPD Gehrden trauert um Iris Becker-Kierig. Mit ihrer zupackenden Art über viele Jahre als Vorsitzende habe sie die Arbeit der SPD-Abteilung Northen-Everloh wesentlich geprägt. Jetzt ist die 61-Jährige einem Krebsleiden erlegen.

„Sie hat unsere Vorstellungen engagiert und mit stets offenem Ohr für die Anliegen der Northener Bürger als Mitglied des Ortsrats von 2006 bis 2011 vertreten“, würdigt die Gehrdener SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sylvie Müller das Wirken der langjährigen Weggefährtin, Freundin und Parteigenossin. Sie werde den Menschen als Initiatorin und Organisatorin des Lebendigen Adventskalenders und des Adventsmarkts immer im Gedächtnis bleiben. „Viele persönliche Erinnerungen sind mit ihr dauerhaft verbunden“, sagt Müller.

Auch im SV Northen-Lenthe aktiv

Die Verstorbene war jahrelang, unter anderem als Jugendleiterin, im SV Northen-Lenthe tätig. Im Rahmen der Parteiarbeit habe sie sich um Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Northen und Gehrden verdient gemacht. So werde die von ihr organisierte traditionelle Osterwanderung am Benther Berg mit anschließendem Kaffee und Kuchen Groß und Klein in guter Erinnerung bleiben. Das von ihr initiierte Sommerfest der SPD in Northen war für die Kinder immer mit vielen Spielen und Überraschungen ein Höhepunkt. Und auch die Erwachsenen kamen bei Bratwürstchen und Getränken nicht zu kurz.

„Auch im Ortsverein der SPD war sie immer dabei, wenn es um die Organisation von Frühjahrsempfängen und Veranstaltungen ging oder an Infoständen die Politik der SPD mit Bürgern zu diskutieren war“, erinnert sich Müller. Iris Becker-Kierig hinterlässt ihren Ehemann und eine erwachsene Tochter.

Von Heidi Rabenhorst