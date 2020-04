Gehrden

In diesem Jahr waren auch in und um die Stadt Gehrden alle Osterfeuer verboten. Der ungewollte Bruch mit dieser Tradition sei keine leichte Entscheidung gewesen. Doch in Zeiten der Corona-Krise habe die Stadt laut Stadtsprecher Frank Born nicht verantworten können, dass sich viele Menschen an einem Ort versammeln.

Aus diesem Anlass hatte die Stadt die Bürger daran erinnert, dass offene Feuer verboten sind. Man hatte befürchtet, dass statt des abgesagten Osterfeuers nun vermehrt private Feuer entzündet würden. Diese Regelung sei jedoch abgesehen von Ostern keine neue, sagt Born. „Wenn in einer Kita etwa Stockbrot gebacken werden soll und die dafür ein Lagerfeuer machen wollen, brauchen sie vorher eine Genehmigung“, sagt der Stadtsprecher. Dies gelte für alle offenen Feuer, also solche ohne festen Untergrund beziehungsweise ohne Kessel.

Feuerschalen gelten nicht als offenes Feuer

Born betont, dass es demnach trotzdem gestattet sei, Feuerkörbe oder -schalen zu nutzen. „Alles, was man im Baumarkt kaufen kann, ist erlaubt“, klärt er auf. Auch Grillen wäre nichts, wofür eine Genehmigung notwendig sei. Trotzdem gelte es in der gesamten Saison und gerade zu dieser trockenen Jahreszeit, Rücksicht zu nehmen. Auf der einen Seite auf die Natur: „Es ist wichtig, trockenes und nicht bearbeitetes Holz zu verwenden.“ Auf der anderen Seite auf die Nachbarn: „Wenn jemand jeden Tag grillt, kann das auch eine Belästigung sein durch den Qualm oder den Geruch.“ Weiterhin müsse die Brandgefahr bedacht werden. Vorsichtiger und verantwortungsbewusster Umgang stünden an erster Stelle.

Appell an die Bürger, vorsichtig zu sein

Genau da sieht Rainer Weller, Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Lemmie, ein Problem. Viele Menschen gingen sehr sorglos mit dem Thema um. Es würde ausreichen, einen Zigarettenstummel wegzuwerfen oder eine Glasscherbe irgendwo zu hinterlassen, schon könne ein Brand entstehen. „Und das bekomme ich immer wieder mit, das Menschen das trotzdem machen.“ Er appelliert an die Bürger, aufzupassen.

„Wir sehen das in Australien, wir sehen die Moorbrände, die hier schon wieder ausgebrochen sind“, sagt der Mann aus Lemmie. Die Landwirte würden jetzt schon über die große Trockenheit klagen. „Es hat seit einem Monat nicht geregnet. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das bald ändern.“ Unter diesen Umständen entfache ein Feuer sehr leicht –und verbreite sich rasend schnell.

Im besten Fall: Verzicht

Weller habe sich zum Ziel gesetzt, die Menschen um ihn herum zu sensibilisieren. „Ich möchte niemandem was verbieten. Kann ich auch nicht. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute feiern möchten, gerade, wenn irgendwann Lockerungen kommen“, sagt er.

Aber dabei sei es trotzdem möglich und notwendig, aufzupassen. Einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben zum Beispiel. Oder im besten Fall auch mal auf das Grillen oder die Feuerschale zu verzichten. „Sonst setze man nicht nur sein eigenes Leben aufs Spiel, sondern auch das anderer Menschen.“

Von Janna Silinger