Everloh

Es ist eigentlich ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für die Jahresversammlung der Feuerwehr Everloh. Mitten im Juni kamen die Mitglieder im Feuerwehrhaus zusammen – wegen der Corona-Pandemie wurde das jährliche Treffen vom Februar in den Sommer verschoben.

Ortsbrandmeister Sascha Harre berichtete, dass der Feuerwehr Everloh 2020 insgesamt 143 Mitglieder angehörten: 20 aktive, vier in der Ehrenabteilung, 94 fördernde, 17 Jugendfeuerwehr- und acht Mitglieder der Kinderfeuerwehr. Im Berichtsjahr mussten die Einsatzkräfte des Gehrdener Ortsteils zwölfmal ausrücken. „Davon ist besonders der Großbrand im Mai an der Nordstraße in Gehrden in Erinnerung geblieben“, sagte Harre.

Neue Ausrüstung für Einsatzkräfte

Besonders stolz war er auf die neuen Einsatzhelme und digitalen Meldeempfänger, die alle Mitglieder der Einsatzabteilung erhielten. Zudem wurde an der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses ein neues Rolltor eingebaut, das ein schnelleres und sicheres Ausrücken im Einsatzfall ermöglicht.

Besondere Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Kinder- und Jugendarbeit. Es konnten nur wenige Dienste stattfinden. Jugendfeuerwehrwart Tobias Lück und Kinderfeuerwehrwart Bernhard Westphal blicken aber umso hoffnungsfroher in die Zukunft und freuen sich, den Dienstbetrieb nun wieder aufnehmen zu können.

Vier Jugendliche übernommen

Vier Frauen und Männer wurden von der Jugendfeuerwehrabteilung in die Einsatzabteilung übernommen. Es sind Benjamin Bruns, Dayli Bertuzies, Anna Lena Hagen und Daniel Langner. Sie werden noch dieses Jahr an der Truppmannausbildung teilnehmen.

Befördert und geehrt wurden zahlreiche Mitglieder. Sascha Harre erhielt den Dienstgrad Brandmeister und das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit. Maren Breitenfeld wurde zur ersten Hauptfeuerwehrfrau befördert, Philipp Lück zum ersten Hauptfeuerwehrmann, Sabina Lück zur Hauptfeuerwehrfrau, Tabea Reverey zur Oberfeuerwehrfrau und Michel Zieske zum Feuerwehrmann. Holger Bruns erhielt das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit und Olaf Zieske das für 40-jährige Dienstzeit.

Bürgermeister Cord Mittendorf lobte die Jugendarbeit der Everloher Ortsfeuerwehr. Er betonte, dass die Kinder dieser Abteilungen die Grundsteine für die Zukunft und Sicherheit der Bürger seien. Der ehemalige Ortsbrandmeister und Ehrenmitglied Armin Jeschonnek überreichte Ortsbrandmeister Harre zur Erinnerung ein gerahmtes Bild der Gründungsmitglieder der Feuerwehr Everloh. Es soll im Feuerwehrhaus aufgehängt werden.

Von Dirk Wirausky