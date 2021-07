Redderse

„Wir haben das Beste aus der schwierigen Situation gemacht“, sagt Jürgen Weiberg. Weiberg ist Ortsbrandmeister in Redderse und blickt wie alle Feuerwehren auf ein ungewöhnliches Corona-Jahr zurück – mit zahlreichen Einschränkungen und besonderen Vorgaben.

„Wir haben alles etwas gedrosselt und den Umständen angepasst“, berichtet Weiberg. So auch die Jahresversammlung, die nicht wie üblich im Winter stattfand, sondern erst jetzt unter Corona-Bedingungen im Dorfgemeinschaftshaus. „Wir waren relativ entspannt“, sagt Weiberg. Entspannt auch deshalb, weil 90 Prozent der Einsatzkräfte inzwischen geimpft sind.

Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Gruppenführer Tammo Krüger. Er hatte eine Impfkampagne innerhalb der Ortswehr gestartet – mit Erfolg. Bereits im April und Mai bekamen die ersten aktiven Mitglieder im Impfzentrum Hannover ihren Piks.

Übungsdienste per Videokonferenz

Die Übungsdienste in den vergangenen Monaten wurden in Redderse per Videokonferenzen oder – wenn möglich und erlaubt – in kleinen Gruppen abgehalten. Übungen unter Atemschutz wurden in Viererteams auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Gehrdener Ortsteil ausgeführt. Weiberg fand durchaus Gefallen daran. Die Praxis sei so mit der Theorie und einer Nachbesprechung verknüpft worden. „Etwas, was sonst so nicht möglich ist“, sagt er. Viele Stunden verbrachten die Redderser zudem an ihrem Feuerwehrhaus. Dort wurde unter anderem der Vorplatz umgestaltet.

Unabhängig davon, musste die Redderser Feuerwehr zu acht Einsätzen ausrücken. Darunter waren fünf Verkehrsunfälle, ein umgestürzter Baum, ein Wasserschaden und ein Brandeinsatz.

Geehrt wurden auf der Versammlung Henning Weiberg und Manfred Möller, die 40 Jahre Mitglied in der Ortswehr sind. Ein Vierteljahrhundert sind Tammo Krüger, Jan Rogge, sowie Gerhard und Sara Hohmann dabei. Befördert wurde Martin Bruhn. Der Quereinsteiger ist nun Feuerwehrmann.

Krüger und Wieter bleiben Gruppenführer

Keine Veränderungen gab es bei der Wahl des Ortskommandos. Gruppenführer bleiben Tammo Krüger und Hendrik Wieter, der darüber hinaus auch Sicherheitsbeauftragter ist. Als Kassenwart wurde Rüdiger Korsmeyer bestätigt. Seit 31 Jahren kümmert er sich um die Finanzen. Pressewart und Schriftführer ist weiterhin Fabian Baier. Als Geräte- und Zeugwart wurde Andreas Schmidt-Zacke im Amt bestätigt. Eine Aufgabe, die er bereits seit 33 Jahren inne hat. Atemschutzbeauftragter ist Markus Wehrhahn und den Festausschuss leitet Desiree Bölte. Aktuell hat die Ortswehr 161 Mitglieder, davon 39 aktive.

Der Blick nach vorn fällt eher kurz aus. „Wir wissen wegen Corona nicht wirklich, was in den nächsten Monaten erlaubt ist oder nicht“, sagt Weiberg. Die Feuerwehr sei aber bemüht etwas zu machen. Unter anderem wolle sie sich am Laternenumzug und am Lebendigen Adventskalender beteiligen. „Wir wollen zumindest etwas für die Kinder und Jugendliche im Dorf machen“, sagt Weiberg.

Von Dirk Wirausky