Ditterke/Lemmie

Teurer Verlust: In der Nacht zu Sonntag ist ein schwarzer Jeep Grand Cherokee vom Firmengelände eines Autohauses in Ditterke gestohlen worden. Den Wert des Fahrzeuges gibt die Polizei mit 35.000 Euro an. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt mit einem roten Händlerkennzeichen versehen.

Autoscheiben eingeschlagen

Vandalismus an einem Fahrzeug wurde der Polizei am Sonnabendvormittag am S-Bahnhof Lemmie von Zeugen gemeldet. Bei einem dort abgestellten Audi A4 waren sämtliche Seitenscheiben eingeschlagen worden. Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg konnten den Halter des Wagens ermitteln. Dieser hatte sein Fahrzeug am Vorabend um 18 Uhr an der S-Bahn-Station unbeschädigt abgestellt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht.

Zeugen, die weitere Angaben zu beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 517115 in Verbindung zu setzen.

Von Dirk Wirausky