Es ist eine neuer Platz in der Kernstadt, der zum Verweilen einladen soll: An der Calenberger Straße soll künftig Passanten eine neue Sitzbank auf einem schmalen Grünstreifen die Gelegenheit bieten, einen Moment innezuhalten und zu entschleunigen. Zu verdanken haben das die Bürgerinnen und Bürger Hannelore Trieloff, die nur einen Steinwurf entfernt am Klappenweg wohnt. Die Seniorin hat der Stadt anlässlich ihres 75. Geburtstages eine neue Sitzbank gespendet. „Ich wollte mir selbst und auch anderen Menschen ein Geschenk machen und Freude bereiten“, sagt Trieloff.

Ihr Geschenk hat aber auch einen weniger feierlichen Hintergrund. „Eigentlich wollte ich im vergangenen Jahr an meinem runden Geburtstag mit einem Teil meiner Familie Urlaub in der Schweiz machen“, erzählt die Jubilarin. Die Corona-Pandemie habe die geplante Reise und eine größere Feier verhindert. „Dann bin ich auf die Idee gekommen, an der Grünfläche, die ich regelmäßig ehrenamtlich pflege, einen kleinen Aufenthaltsplatz anzulegen“, sagt Trieloff. Sie habe wegen der beschwerlichen Pandemiezeit ein aufmunterndes Zeichen setzen wollen, sagt die 75-Jährige.

DRK hilft bei der Umsetzung

Da Trieloff seit Jahren Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Gehrden ist, erzählte sie auch dem Ortsvereinsvorstand von ihren Plänen. Bei den Ehrenamtlichen fand die Seniorin große Zustimmung. Der Ortsverein half unter der Federführung der Vorsitzenden Andrea Nitsch auch dabei, das Projekt umzusetzen: In Absprache mit der Stadtverwaltung wurde gemeinsam ein ortsbildtypisches Sitzbankmodell ausgesucht. Die Stadt habe dann für die Anschaffung und den Aufbau gesorgt – inklusive Pflasterung und Mülleimer, berichten DRK-Mitglieder bei der ersten offiziellen Sitzprobe.

Hannelore Trieloff zeigt das Schild mit ihren Initialen und dem Motto der Aktion. Quelle: Ingo Rodriguez

„Rasten statt Reisen“

Bevor die Jubilarin zum ersten Mal auf ihrer gespendeten Bank Platz genommen hatte, war Ehemann Hans-Joachim Trieloff noch für einen feierlichen Festakt zuständig: Er klebte ein Schild mit den Initialen der Spenderin und dem Schriftzug des DRK an die Rückenlehne der Bank. Darauf ist künftig auch das Motto der Aktion zu lesen: „Rasten statt Reisen“.

