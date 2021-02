Gehrden

Es ist leer und fast schon gespenstisch im Gehrdener Freizeitzentrum. Es ist geschlossen, noch bis Mitte März. Aus dem benachbarten Schulgebäude ist eine Bohrmaschine zu hören, die die Stille unterbricht. Normalerweise lärmen Jungen und Mädchen in der Einrichtung. Stadtjugendpfleger Christian Hilgers ist vor Ort, und auch Ute Meffert. Sie hat Basteltüten gebracht.

Die Einrichtung versucht so gut wie möglich ein Angebot fortzuführen. So auch die Kreativwerkstatt für Sechs- bis Zwölfjährige, die eigentlich immer am Mittwochnachmittag stattfindet. Dort können die Kinder mit verschiedenen Materialien wie Papier, Pappe, Glas oder Farbe Bilder, Mobiles oder Geschenke fantasievoll und kreativ anfertigen. Die Ideen und Vorschläge dazu kommen von Ute Meffert. Sie stellt auch das Material zusammen. Dabei achte sie auch auf Upcycling, sprich das Wiederverwerten von Abfallprodukte oder scheinbar nutzlosen Stoffe.

Elf Jahre im Jugendpavillon gearbeitet

Elf Jahre hat die Erzieherin im Jugendpavillon gearbeitet. Dabei hat sie sich vorwiegend um die jungen Besucher gekümmert. „Mein Schwerpunkt war der Kreativbereich“, sagt sie. Unter anderem hat sie den Kindernachmittag betreut. Mittwochs konnten dann schon Kinder ab sechs Jahre kommen und im Pavillon basteln, spielen oder toben. „Das sollte auch zum Reinschnuppern sein“, sagt Meffert. Ein Projekt, dass sich durchaus bewährt. 20 bis 25 Kinder kamen regelmäßig zu den Nachmittagen. Viele Jungen und Mädchen kommen auch noch in die Einrichtung, obwohl sie dem Grundschulalter schon entwachsen sind.

Jede Woche stellt Ute Meffert aktuell für die Kinder Bastelmaterialien zusammen, um das Kreativangebot auch im Lockdown aufrechtzuerhalten. Diese Basteltüten mit den Materialien liegen mittwochs ab 13.30 Uhr im Jugendpavillon bereit und können dort abgeholt werden. Zu Hause haben die Kinder dann die Möglichkeit, die Bastelarbeiten auszuführen. Diese Woche beispielsweise wird aus Pappe ein Clown gebastelt. Vergangene Woche sollten Schneeglöckchen im Topf aus Pappe erstellt werden, demnächst können die Kinder Teelichtergläser gestalten. Unterstützt wird das Projekt auch vom Förderverein JUPA&friends.

So richtig lässt es sie nicht los, das Jugendpavillon. Jahrelang hat Ute Meffert dort gearbeitet, sich um die Kinder und Jugendlichen gekümmert, die in der Einrichtung an der Lange Feldstraße ihre Freizeit verbracht haben. Seit zwei Jahren ist sie im Ruhestand, die Arbeit der Jugendpflege unterstützt sie aber nach wie vor. Auch jetzt, im Lockdown.

Digitaler Jugendraum

Das Team der Jugendpflege selbst versucht, auch im Lockdown den Kontakt zu den Jugendlichen nicht gänzlich abreißen zu lassen. So hat es einen digitalen Jugendraum erstellt. Dort können die Jugendlichen „abhängen“, Freunde treffen, mit dem Jupa-Team reden und gemeinsam Spiele jeglicher Art spielen. Die Heranwachsenden können kostenlos von Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr an der „Jupa-Offenen-Tür-Videokonferenz“ teilnehmen. Das Ganze findet über Discord statt. Der Einladungslink auf dem Discordserver lautet https://discord.gg/VssfhaTZG9. Die Resonanz sei allerdings überschaubar, gesteht Christian Hilgers. Verwundert sei er darüber nicht. „Die Jugendlichen sind sowieso untereinander vernetzt“, sagt er.

Aktuell bereitet das Jupa-Team den österlichen Ferienpass vor. „Obwohl wir nicht wissen, ob er überhaupt stattfindet“, sagt Hilgers mit Blick auf eine mögliche Verlängerung des Lockdowns beziehungsweise coronabedingte Einschränkungen. Er hoffe allerdings, dass die Aktionen ähnlich wie in den Herbstferien in kleinen Gruppen durchgeführt werden können.

Von Dirk Wirausky