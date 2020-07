Gehrden

Das Mehrgenerationenhaus und das Jugendparlament in Gehrden wollen zusammenarbeiten. In der Sitzung des Jugendparlaments (Jupa) stellte Elisabeth Steffens vom Mehrgenerationentreff (MGT) spannende Projekte vor und überzeugte die Jugendlichen mit ihren Ideen für die Zukunft.

Der Treffpunkt hat seine Räume in Gehrden in zentraler Lage. Der Eingangsbereich befindet sich am Steinweg neben dem Café Teufel. Zum Programm gehören beispielsweise ein Reparaturservice, Vorträge über Reisen im In- und Ausland sowie seit 2019 eine Hausaufgabenbetreuung. „Wir haben aber noch viel mehr vor“, sagte Steffens, die die Einrichtung an einem Flipchart mit vielen bunten Kärtchen präsentierte.

Region fördert Digitalisierung

Steffens schwebt vor, Kunstwerke im Treff zu zeigen und dabei auch Ausstellungen anzubieten. „Vielleicht klappt das mit Arbeiten, die im Schulunterricht entstanden sind.“ Weitere Idee sind ein Filmprojekt und die Einrichtung eines Treffpunkts für Jugendliche. Schwerpunkt soll jedoch die Digitalisierung des Mehrgenerationenhauses sein. „Das kann eine interne Datenbank sein, aber auch der Aufbau von Social-Media-Kanälen“, sagte Steffens.

Das Geld dafür könnte von der Region Hannover kommen. Diese stellt über den Fonds für Digitales insgesamt 450.000 Euro bereit und unterstützt damit die Digitalisierung gemeinnütziger und sozialer Organisationen. Pro Einrichtung können bis zu 20.000 Euro beantragt werden. „Das Geld könnten wir nutzen beispielsweise für die Hardware oder für Schulungen“, erläuterte Steffens.

Geld noch bis Jahresende abrufbar

Die Voraussetzung dafür ist, dass junge Leute mitmachen und ihr Wissen einbringen. Spontan meldeten sich zwei Mitglieder des Jugendparlamentes und gründeten eine MGT-Arbeitsgruppe. Steffens nahm das Engagement mit Freude zur Kenntnis. „Wir brauchen junge Leute für dieses Projekt.“ Und jetzt, wo die Unterstützung vorhanden ist, könne man auch einen Antrag stellen, um Geld aus dem Fördertopf der Region zu erhalten. „Deren Digitalprogramm läuft nur noch bis Ende des Jahres. Danach steht kein Geld mehr aus dem Fonds zur Verfügung“, sagte Steffens.

Jugendparlament engagiert sich in vielen Bereichen Gleich um mehrere Themen will sich das Jugendparlament (Jupa) Gehrden kümmern und dafür Arbeitsgruppen bilden. Nicht nur für die Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationentreff Gehrden haben sich zwei Freiwillige gemeldet. Auch an der Planung eines Vorplatzes für den Jugendpavillon wollen sich Mitglieder des Jupa beteiligen. Eine weitere Arbeitsgruppe wurde zum Thema Mergelkuhle gebildet. Dort soll ein Treffpunkt für Jugendliche entstehen. hg

Von Stephan Hartung