Lenthe

Vor allem Senioren leiden während der Corona-Pandemie unter dem Lockdown – besonders in der Weihnachtszeit. Konfirmanden und Vorkonfirmanden aus Lenthe, Benthe, Northen, Everloh, Gehrden, Lemmie, Redderse und Ditterke haben ihnen nun eine kleine Freude gemacht.

„Anfang des Monats haben wir damit begonnen, kurze Texte und Grüße auf Weihnachtspostkarten zu schreiben“, erzählt Tim Nachtigall. Im Konfirmandenunterricht hat der Zwölfjährige aus Lenthe, der 2022 mit seiner Konfirmation dran ist, insgesamt zehn Karten beschriftet. In seinem Heimatort machte er sich mit seinem Fahrrad auf den Weg und warf die Weihnachtspost in die Briefkästen ein. Die übrigen Konfirmanden haben in den anderen Ortsteilen die Briefe ebenfalls persönlich eingeworfen.

Anzeige

Post für Gemeindemitglieder

Empfänger sind die mindestens 80 Jahre alten Gemeindemitglieder, in Leveste sogar ab 75 Jahren. Insgesamt 761 Personen erhalten in diesen Tagen auf ihren Postkasten persönliche und handschriftliche Zeilen mit guten Wünschen – natürlich unterschrieben auf den mit weihnachtlichen Motiven versehenen Karten von den jungen Leuten.

„Etliche ältere Gemeindeglieder müssen jetzt im Advent allein sein, und was besonders schmerzlich ist, manche auch Heiligabend“, sagt Pastor Martin Funke. Darum hat die Regionaldiakonin Anja Marquardt gemeinsam mit den Gehrdener Geistlichen Pastor Wichard von Heyden, Pastorin Karin Spichale und Funke die Aktion ins Leben gerufen. Beim Verfassen wurden die Jugendlichen nur teilweise von der Diakonin, der Pastorin und den Pastoren angeleitet, sondern vielfach von Jugendmitarbeitenden aus Region, sogenannten Teamern, die die Aktion geleitet haben. Unter ihnen waren auch junge Leute, die selbst in diesem Jahr konfirmiert wurden und nun Jugendgruppenleiter werden.

Zustellung per Fahrrad

Funke freute sich über das Engagement, das die Jugendlichen gezeigt haben. „Es war wichtig, dass sie sich damit beschäftigen, wie es anderen Menschen in der Corona-Zeit geht. Die Jugendlichen haben ein Beispiel erfahren, wie sie Nächstenliebe und Barmherzigkeit praktizieren und selbst umsetzen können.“

Für Tim war es selbstverständlich, mit der Aktion den Senioren eine Freude zu machen. „ Weihnachten ist in diesem Jahr eben etwas anders. Da müssen wir alle durch“, sagt er – und braust mit seinem Fahrrad weiter zu den nächsten Häusern, um weitere Karten einzuwerfen.

Von Stephan Hartung