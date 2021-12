Gehrden

Für Jugendliche soll im Stadtgebiet ein Platz gesucht werden, wo sie sich treffen und auch sportlich betätigen können. Ein Wunsch, den das Jugendparlament seit Jahren hat. Ein Knackpunkt sind bislang die Kosten. Nun könnte es eine Lösung geben. Die niedersächsische Landesregierung hat das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ aufgelegt. Damit sollen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie unterstützt werden – es können mit den Sondermitteln beispielsweise Jugendplätze aufgewertet und aufgebaut werden.

Für Nina Grote (Bündnis 90/Die Grünen) ist das der geeignete Moment, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. „Wir sollten diese Fördergelder mitnehmen“, sagte sie in der jüngsten Ratssitzung. Damit verdeutliche der Rat, dass er dieses Thema auch wirklich ernst nehme.

Ort für sozialen Austausch schaffen

Schon seit Jahren wünschen sich die Jugendlichen in Gehrden einen Jugendplatz, um sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Nach Ansicht der Grünen habe es sich in der Pandemie gezeigt, dass „ein Außenraum als risikoarmer Treffpunkt“ für die Heranwachsenden notwendig sei. „Ein sozialer Austausch untereinander ist wichtig“, so Grote.

Das Jugendparlament hat bereits konkrete Pläne für eine Outdooranlage ausgearbeitet und auch einen Standort an der Levester Straße im Visier. Der Platz soll nach den Überlegungen der Jugendlichen aus einem sogenannten Multifunktionskäfig mit Sitzgelegenheiten bestehen. Angegliedert werden soll eine Skateranlage. „Mit dem niedersächsischen Aktionsprogramm bietet sich in Gehrden nun konkret die Möglichkeit, diese Pläne, trotz der angespannten Haushaltslage, umzusetzen und somit den Wünschen des Jugendparlamentes und der jungen Menschen nachzukommen“, meinten die Grünen. Maximal 30.000 Euro als Zuschuss sind möglich, allerdings muss die Stadt auch Eigenmittel in noch unbekannter Höhe aufbringen.

Jugendliche sollen sich nicht beobachtet fühlen

Stephan Fromm (Die Partei) begrüßte die Initiative der Grünen ausdrücklich. Jugendliche bräuchten einen Ort, wo sie sich treffen könnten. Gleichzeitig sei es wichtig, die jungen Menschen an dem Projekt zu beteiligen und zur Mitarbeit zu motivieren. „Wichtig ist auch, dass wir so einen Treffpunkt nicht in unmittelbarer Nähe des Jugendpavillons ansiedeln“, betonte Fromm. Es müsse ein Rückzugsraum geschaffen werden, an dem sich die Jugendlichen unbeobachtet fühlen. Fromm mahnt auch zur Eile. „Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf“, sagte er.

Damit meinte Fromm auch Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit. Zuletzt hatte es immer wieder Ärger mit Jugendlichen und Heranwachsenden auf dem ehemaligen Festplatz an der Lange Feldstraße gegeben. Anwohner beschwerten sich über Ruhestörungen und Vandalismus; die Polizei musste in den vergangenen Wochen mehrfach Platzverweise aussprechen. Auch auf dem Gelände des Matthias-Claudius-Gymnasiums kommen an den Wochenenden immer wieder Jugendliche zusammen – und die verhalten sich dort laut Schulleitung nicht nur friedlich.

Von Dirk Wirausky