Das Jugendparlament Gehrden setzt sich für einen Treffpunkt für Jugendliche ein. Zuletzt stand der Vorplatz des Jugendpavillons in der Diskussion. Weil dieser aber einer Generalüberholung bedarf und dafür zunächst kein Geld aus Haushaltsmitteln bereitsteht, gibt es eine Alternative. Die Jugendlichen machen sich über die sogenannte Mergelkuhle Gedanken.

Herrlicher Blick übers Calenberger Land

Auf dem Gehrdener Berg endet hinter dem Berggasthaus die Straße für Autofahrer, dahinter setzt sich ein Schotterweg fort, der gefühlt in den Wald hinein führt – zur Mergelkuhle. Das ist auch eines der Probleme des gewünschten Treffpunkts, denn daraus entsteht nicht nur die Frage der sozialen Kontrolle – sondern auch der generellen Erlaubnis seitens der Behörden. „Für die Jugendlichen ist ein solcher Treffpunkt toll, weil man von der Mergelkuhle aus einen wunderschönen Blick über das Calenberger Land hat. Aber wir müssen uns nach der Region Hannover richten“, sagt Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf und verweist auf diese als übergeordnete Naturschutzbehörde.

Die Mergelkuhle befindet sich unterhalb des Westhanges am Fuß des Gehrdener Bergs. Quelle: Stephan Hartung

Zuletzt hatten die Jugendlichen in der Sitzung des Jugendparlaments die Mergelkuhle diskutiert und auch angeboten, selbst für Bänke und Mülleimer zu sorgen und diese aufzustellen. „Die Region lehnt das ab, weil es sich hierbei um ein geschütztes Biotop handelt“, sagt Gisela Wicke, Grünen-Ratsfrau in Gehrden und Vorsitzende des Naturschutzbunds Gehrden-Benthe. „Weil die Pflanzen, die dort vorkommen, Schaden nehmen könnten, müsste ein neuer Platz gesucht werden.“

Alternativen in der Nähe

Tobias Butzer aus dem Jugendparlament hält dies für möglich. „Der Bereich dort ist groß. Vielleicht finden wir etwas in der Nähe.“ Die Mergelkuhle sei ein sehr schöner Platz, sagt Jugendbürgermeister Niclas Hischke. „Aber Naturschutz geht vor und ist ein geltendes Recht, da müssen wir akzeptieren und können als Jugendparlament nicht dazwischenfunken.“ Den Vorschlag von Butzer findet er gut. „Wenn wir in der Nähe etwas finden, wo wir die Bänke aufstellen können, dann gern. Wir werden an dem Thema dranbleiben werden, auch wenn jetzt in den Sommerferien nichts passieren wird.“

So oder so: Die Jugendlichen können auf Unterstützung von Verwaltung und Rat hoffen. Fachbereichsleiter Ralf Geide bietet dem Jugendparlament einen Vororttermin an, Wicke möchte für diese Zusammenkunft den Kontakt zum für den Gehrdener Berg zuständigen Förster herstellen. Für die Abstimmung mit Wicke haben sich sogar mit Butzer und Johannes Schäftlein zwei Mitglieder des Jugendparlaments freiwillig für eine Arbeitsgruppe gemeldet.

