Gehrden

Die Reihen des Jugendparlaments lichten sich sichtbar. Nur noch sieben Mitglieder sind in dem Gremium, das Anfang 2018 mit 13 Jungen und Mädchen die Arbeit aufgenommen hatte, dabei. Es sei bedauerlich, meinte der Fachbereichsleiter Ralf Geide bei der Sitzung im Jugendpavillon. Seine Hoffnung: Bald stehen Neuwahlen an.

Die Amtszeit des aktuellen Jugendparlaments endet in knapp drei Monaten am 31. Dezember. Informationen zu den anstehenden Neuwahlen und diesbezüglichen Promo-Aktionen standen im Mittelpunkt der Sitzung. Und sie wurden kontrovers diskutiert.

Einigung auf Datum für Wahl fällt schwer

So konnten sich die Jugendlichen nicht auf Datum für die Wahlen einigen. Im Raum standen Termine im Oktober, November und Januar. „Die Schulen werden das eher vor den Weihnachtsferien zulassen“, meinte Niclas Hischke. Dennoch wurde der Dezember ausgeschlossen, da die Gehrdener Schüler wegen Klausuren und der Feiertage keine Zeit und vermutlich keine Motivation hätten, zur Wahl zu gehen. Schlussendlich legten sich die Mitglieder auf Januar fest.

Die endgültige Entscheidung über den genauen Termin im Januar und die Beratung bezüglich der angedachten Aktionen, um für die Mitarbeit im Jugendparlament zu werben, wurde auf ein außerordentliches Treffen des Parlaments vertagt. Ein Datum dafür festzulegen, löste allerdings neue Diskussionen aus. Es sollte ein Tag sein, an dem alle Mitglieder Zeit haben und die Jugendpfleger der Stadt dabei sein können. Doch die zeit drängt: Die Zusammenkunft muss bald stattfinden, denn bis zum 11. Dezember muss die Wahlordnung fertig sein, damit diese vom Rat der Stadt abgestimmt werden kann.

Bauprojekte in Planung

Darüber hinaus will das Parlament Treffpunkte für Jugendliche attraktiver machen. Zum einen geht es um eine Grünfläche oberhalb der sogenannten Mergelkuhle am Gehrdener Berg, zum anderen um einen Rasenplatz vor der Oberschule an der Lange Feldstraße. Tobias Butzer schlug vor, an der Mergelkuhle Steinbänke aufzustellen; einen entsprechenden Antrag hatte er ausgearbeitet. Ihm wurde zugestimmt.

Auch das Bauprojekt auf dem Vorplatz des Jugendpavillons haben die Mitglieder besprochen. Die Arbeiten auf dem Gelände des Pavillons werden aber von dessen Mitarbeitern organisiert, sodass das Parlament lediglich Ideen beisteuern kann.

Der grüne Ratsherr Heinz Strassmann erkundigte sich nach Plänen bezüglich des deutschlandweiten Klimastreik-Tages am 20. September. Jugendbürgermeister Emre Ölcen sagte, dass es keine Pläne gebe und vom Jugendparlament als politische Institution dazu auch keine Stellung genommen werde. Allen Mitgliedern oder anderen Jugendlichen sei die Teilnahme freigestellt.

Von Franz-V. Reitzler