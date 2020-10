Gehrden

Das im Januar neu gewählte Jugendparlament der Stadt Gehrden macht weiter von sich reden: Nach einer groß angelegten Unterschriftenaktion für die Verlängerung der Buslinie 500 bis Weetzen sowie weiteren öffentlichen Auftritten sammelten die Nachwuchspolitiker jetzt gemeinsam mit freiwilligen Helfern rund drei Stunden lang im Gebiet der Kernstadt Müll und Unrat ein. „Es sind jetzt rund 60 Tüten voll mit Verpackungsresten, leeren Pfandflaschen, Scherben, Metallschrott und vergammelten Kleidungsresten“, zog Tobias Butzer vom Jugendparlament am Sonnabend gegen 14 Uhr Bilanz.

40 freiwillige Helfer machen mit

Butzer hatte die Aktion federführend organisiert. „Wir haben im Gremium aus den 13 Mitgliedern Arbeitsgruppen gebildet, um die Themenfelder aufzuteilen“, sagte er. Als Leiter der Gruppe „ Gehrden grüner machen“ hatte Butzer im Vorfeld interessierte Jugendliche, aber auch Erwachsene aus Gehrden zur Teilnahme aufgerufen. Mit Erfolg: „Es waren insgesamt 40 freiwillige Helfer dabei“, berichtete er beim Abschlusstreffen im Jugendpavillon an der Langen Feldstraße.

Zuvor war die 40-köpfige Putzkolonne – natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckungen – in Kleingruppen losmarschiert, um vor allem auf Grünflächen achtlos entsorgten Müll und Schrott einzusammeln. Mülltüten hatte der kommunale Bauhof für die Aktion zur Verfügung gestellt, Greifzangen kamen von der Oberschule, dem Matthias-Claudius-Gymnasium und der Jugendpflege. „Handschuhe haben die meisten Helfer selbst mitgebracht“, sagte Jugendbürgermeister Niclas Hischke. Zu den Einsatzschwerpunkten gehörten nach seinen Angaben der Ottomar-von-Reden-Park, die Fußgängerzone, das Vogelviertel, aber auch stellenweise Standorte in der Feldmark außerhalb der Kernstadt.

Sogar ein halber Bürostuhl liegt hinter dem Carré

Mitgeholfen hatten auch Nadine Thomale von der Stadtverwaltung, die Mitarbeiter der Jugendpflege sowie Ratsherren der Grünen. Thomale berichtete verärgert über ihre Fundstücke nahe dem Gehrdener Carré. Hinter dem Einkaufs-, Ärzte- und Dienstleistungszentrum an der Schulstraße war sie sogar auf einen halben Bürostuhl gestoßen. Dort lagen laut Thomale auch verrottete und bereits von Efeu überwucherte Kleidungsstücke, Dutzende zerbrochene Flaschen, Metallschrott und etwa 40 Hundebeutel voll mit Kot. „Ansonsten haben wir vor allem Verpackungsgreste, aber auch zahlreiche leere Pfandflaschen gefunden“, berichtete Cheforgansiator Butzer. Die Pfandflaschen sollen nun zum Rewe-Supermarkt in Gehrden gebracht werden. Der Marktleiter Georg Szedlak hatte die Aufräumaktion ebenfalls unterstützt und für die Helfer Getränke und Bananen als Verpflegung spendiert.

Jugendparlament will sich weiter für Umweltschutz einsetzen

Der stellvertretende Jugendbürgermeister Johannes Schäftlein sammelte mit einem Kleintransporter der Stadt alle Mülltüten an den verschiedenen Standorten der Kleingruppen eingesammelt und transportiere sie zum Jugendpavillon. „Der Bauhof der Stadt holt den Müll am Montag zur Entsorgung ab“, kündigte Butzer an. Angesichts der großen Menge von illegal entsorgtem Müll und Schrott rief er die Bevölkerung eindringlich dazu auf, nicht mehr im Freien achtlos Unrat wegzuwerfen. „Das Jugendparlament setzt sich auch weiterhin für den Umweltschutz ein“, kündigte Jugendbürgermeister Hischke an.

Von Ingo Rodriguez