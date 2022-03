Gehrden

Gabriele Thrien lässt ihren Worten auch Taten folgen. Der Jugendpavillon sei veraltet und wenig einladend – es müsse dort dringend etwas passieren, hatte sie jüngst gemahnt. Gesagt, getan: Inzwischen hat Thrien mit Firmen, Handwerkern, Jugendlichen sowie Schülerinnen und Schülern der Oberschule Kontakt aufgenommen. In einem Gemeinschaftsprojekt soll die Freizeitstätte an der Lange Feldstraße nun Stück für Stück modernisiert und umgestaltet werden. Zunächst steht der Bau einer Sitztribüne auf der Liste.

Der Zustand des Jugendpavillons (Jupa) ist nach Ansicht Thriens, die beratendes Mitglied im Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur ist, in den vergangenen Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten. Deshalb müsse endlich etwas geschehen – auch um ein Signal an die Heranwachsenden und die Beschäftigten zu setzen, fordert sie. Wichtig ist ihr, dass die Jugendlichen, die sich täglich im Jupa aufhalten, ebenso wie die Schülerinnen und Schüler der Oberschule aktiv an dem Projekt beteiligt werden.

Handwerksbetriebe wollen helfen

Die Firma Germerott und weitere heimische Handwerker hätten sich bereiterklärt, die Idee zu unterstützen, berichtet Thrien. Davon sollen auch Auszubildende der Firmen profitieren. Noch einen weiteren Effekt erhofft sich Thrien: Durch die Gemeinschaftsaktion könnten Jugendliche für Handwerksberufe begeistert werden. Auch die Kosten sind nach ihrer Meinung überschaubar. Die Stadt müsse nur das Material bezahlen.

Die Sitztribüne soll nur der Anfang sein. Auch die „katastrophale Akustik“ im Jupa soll laut Thrien verbessert werden. Die Räume sollen einen neuen Anstrich bekommen, und das Mobiliar soll ausgetauscht werden.

Rat stimmt Vorschlägen zu

Angesichts der Initiative Thriens blieb Gehrdens Politikerinnen und Politikern am Mittwochabend quasi nichts anderes übrig, als in der Sitzung des Rates grünes Licht zu geben. Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen) lobte Thrien: „Dieses Engagement ist aller Ehren wert.“ Bereits vor einigen Jahren seien 20.000 Euro für eine neue Tribüne in den Haushalt eingestellt worden; ausgegeben wurde die Summe nicht. „Das Vorhaben ist versandet“, sagte Strassmann. Nun soll ein neuer Anlauf mit Unterstützung der heimischen Betriebe genommen werden. Allerdings wird die Planungshoheit für das Projekt bei der Stadtverwaltung liegen.

Die Ideen entsprechen im Übrigen auch den Wünschen der Jugendlichen. Das haben diverse Umfragen in der Vergangenheit gezeigt. Demnach finden viele Mädchen und Jungen die alten Sofas schmuddelig und ranzig, das gesamte Mobiliar veraltet und die triste Backsteinoptik wenig einladend. Kritisiert wurde auch, dass es neben dem vollständig geöffneten Aufenthaltsraum keine abgetrennten Zonen mit Rückzugsmöglichkeiten gibt. Die Jugendlichen vermissen kleine Ecken und Nischen, um einmal etwas ungestörter zu sein.