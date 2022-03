Gehrden

Die städtische Jugendpflege bietet Kindern und Jugendlichen für die Osterferien wieder ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm an. Das Team hat für die Zeit vom 4. bis zum 14. April insgesamt 26 Aktionen vorbereitet – darunter Bastel-, Mal-, Koch-, Back- und Sportangebote, aber auch ein Spiele- und ein Kinonachmittag, ein Ausflug ins Wasserparadies Hildesheim, sogar an Kursen für Graffiti-Kunst, 3-D-Modellierung und Spielprogrammierung können Jungen und Mädchen teilnehmen.

Auch Lasertag und Kartfahren im Angebot des Gehrdener Osterferienpasses

Das Programm etnhält Angebote für Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren. Es sind aber auch Aktionen wie Lasertag und Kartfahren zu finden, an denen Jugendliche bis 18 und sogar bis 20 Jahre teilnehmen können. Ebenfalls wieder im Angebot ist ein Klassiker: das beliebte Bogenschießen.

Wie die Stadt Gehrden mitteilt, können Eltern ihre Kinder über die Internetseite ferienpass-gehrden.de nach einer Registrierung noch bis Sonntag, 20. März, für die Ferienpassangebote anmelden. Die jeweils an den Aktionen teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden dann am 21. März ausgelost. Am 22., 24. und 25. März nimmt das Jugendpflegeteam im Jugendpavillon an der Lange Feldstraße von 13 bis 18 Uhr das Geld für die Teilnahmekosten entgegen. Eltern und Erziehungsberechtigte, die keinen Internetzugang für die Registrierung und Anmeldung besitzen, können während der täglichen Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr im Jugendpavillon das Internetcafé nutzen.

Die Jugendpflege nimmt Anmeldungen für die Ferienpassaktionen entgegen. Quelle: Screenshot Internetseite Jugendpflege Gehrden

Ferienbetreuung auch für Kinder von Berufstätigen

In den Osterferien bietet die Stadt Gehrden für die Zeit vom 11. bis 14. April sowie am 19. April auch eine Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Die Erst- bis Viertklässler werden an den Aktionstagen von 8 bis 16 Uhr im Jugendpavillon betreut. Die Ferienbetreuung kann tageweise über einen Link der Ferien-Webseite gebucht werden.

Die Ferienbetreuung ist für Kinder von berufstätigen Eltern gedacht. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Kinder begrenzt. Anmeldungen sind verbindlich. Im Krankheitsfall ist laut Stadt ein Attest vorzulegen.

Fragen zum Ferienpass und zur Betreuung beantwortet das Team der Jugendpflege per E-Mail an jupa-gehrden@htp-tel.de sowie unter Telefon (05108) 926917 und (0160) 6889870.