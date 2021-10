Gehrden

Besser hätte das Wetter am Freitag nicht sein können, als die Mädchen und Jungen nach fast zwei Stunden Arbeit ihre selbst gebastelten Flugdrachen steigen lassen konnten. „Der Wind ist beinah schon zu heftig. Ihr müsst eure Drachen unbedingt gut festhalten“, rät Jugendpfleger Benjamin Rosebrock den zwölf Mädchen und Jungen an diesem Vormittag. Diesen Rat nehmen sie gern an, denn aus dem anfänglichen Wind ist bereits ein kleiner Sturm geworden.

„Das macht total Spaß“, ruft die sechsjährige Halina. Und auch der acht Jahre alten Antonia gefällt die Aktion. Lukas findet nicht nur das Bauen des eigenen Flugdrachen „super“. Er schwärmt auch von anderen Aktionen. „Das Air-Hockey-Turnier war richtig klasse“, erzählt der Zehnjährige. Er fühle sich einfach wohl im Jugendpavillon. „Ich finde es ganz toll, dass sich die Jugendpfleger immer wieder so schöne Aktionen ausdenken und für uns da sind“, fügt er hinzu.

Die Kinder präsentieren ihre selbst gebauten Flugdrachen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Rosebrock hatte den Kindern zuvor gezeigt, wie man seinen eigenen Flugdrachen baut. „Die wasserabweisende Spezialfolie und die Konstruktionen zum Aufspannen der Stoffdrachen zusammen mit den Halteleinen haben wir im Internet bestellt“, sagte er kurz vor dem Abschluss der Aktion. Alle zwölf Kinder hatten bereits ihre Folien bemalt und jeweils mit Holzkreuzen aufgespannt. „Die Leinen mit Griff sind an den Stangen befestigt“, beschrieb Rosebrock das leichte Produktionsverfahren.

Christian Hilgers und Benjamin Rosebrock ziehen zur Ferienmitte bereits eine positive Bilanz. „Der Herbstferienpass hat nichts an Beliebtheit verloren“, sagen die beiden Jugendpfleger der Stadt. Das Interesse für die 18 Aktionen sei riesig gewesen. Die angebotenen Aktivitäten sind wegen der Corona-Pandemie wie in den Sommerferien nur in Kleingruppen bis 15 Kinder durchgeführt worden. Keinerlei Probleme habe es bei Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften gegeben. „Die Kinder halten sich an die Regeln, es wird nicht gemeckert“, sagt Hilgers.

250 Kinder nehmen an Aktionen teil

Auf dem Programm standen Aktionen wie eine Fahrt zum Kart-O-Mania, Laternenbasteln, ein großer Gesellschaftsspielenachmittag, ein Air-Hockey- und ein Tischkickerturnier, der Bau eines Flugdrachens und eine Einführung ins Bogenschießen. Rund 250 Kinder haben an den Aktionen teilgenommen. „Leider mussten wir wieder einigen Interessierten absagen. Wir hatten mehr Anmeldungen als freie Plätze. Anscheinend machen wir alles richtig“, sagt Hilgers erfreut über die gute Resonanz.

Für die Angebote am kommenden Freitag, 29. Oktober, sind noch vereinzelt Plätze freigeworden. Das gilt für Spiel und Spaß auf dem Sportplatz und in der Sporthalle. Die vom SV Gehrden in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr geplante Aktion richtet sich an Kinder von vier bis sechs Jahren und kostet einen Euro. Das Angebot des Vereins „Aufgefangen“ – „Erinnerungsschatzkisten für Verstorbene gestalten“ – ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht. Es findet von 15 bis 17 Uhr im Lebenshaus in Barsinghausen statt und kostet 3 Euro.

In der zweiten Ferienwoche vom 25. bis 29. Oktober gibt es im Jugendpavillon wieder eine verlässliche Ferienbetreuung für Kinder von berufstätigen Eltern. „Es kommen täglich zwischen 20 bis 25 Kinder“, sagt Hilgers. Im Preis von 15 Euro pro Tag sind neben der Betreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr auch das Mittagessen sowie die Getränke enthalten.

Ferienbetreuung ab Januar 2022 buchbar

Ab Januar 2022 können interessierte Eltern schon vorab direkt über das Onlineportal der Gehrdener Jugendpflege unter ferienpass-gehrden.de die Tage buchen, an denen sie ihren Nachwuchs in den jeweiligen Schulferien „verlässlich betreut“ wissen wollen. Bislang war dafür eine Anmeldung über die Stadt Gehren nötig. „Für alle Beteiligten ist die Neuerung besser. Es liegt dann quasi alles in einer Hand“, lobt Rosebrock das neue Verfahren.

Von Heidi Rabenhorst