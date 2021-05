Gehrden

In der Flüchtlingsarbeit in Gehrden hat es Veränderungen gegeben. Die Freiwilligenagentur Freiraum, die die Stadt bis Ende vergangenen Jahres in der Flüchtlingshilfe unterstützt hat, löste sich zum Ende des vergangenen Jahres aus finanziellen und strukturellen Gründen auf.

Zudem gibt es seit Oktober mit Juliane Meyer eine neue Leitung für den sogenannten Fachdienst 44 der Gehrdener Verwaltung – in dem die Flüchtlingsarbeit organisiert ist. Seit der Auflösung der Freiwilligenagentur im Vorjahr hat die Stadt nun zusätzliche Aufgaben hinsichtlich der Flüchtlingsarbeit übernommen.

„Die Auswirkungen sind derzeit schwer zu beurteilen, da durch die aktuelle Situation des Lockdowns generell alle Angebote beschränkt stattfinden können“, sagt Meyer. Auch die offene Sprechstunde könne in normalen Umfang nicht mehr angeboten werden. „Wir mussten uns umstellen“, sagt sie. Derzeit laufe der Kontakt auf unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über das Telefon. Besonders beliebt sei im Freiraum die Dolmetschersprechstunde gewesen. „Dieses Angebot können wir künftig nicht auffangen“, sagt die Sozialarbeiterin, die zuvor vier Jahre bei der Stadt Hemmingen im Bereich der Flüchtlings- und Migrationsberatung tätig war.

Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen ist das Ziel

In Einzelfällen kann die Stadt aber auf Erfahrungswerte von Freiraum zurückgreifen. Es besteht Kontakt zwischen einzelnen Ehrenamtlichen und den Verwaltungsmitarbeitern, inklusive eines bedarfsgerechten Austauschs mit Einwilligung der Familien. Bewusst nach Ehrenamtlichen gesucht hat die Stadt aber nicht. „In der Pandemie sind Freizeitaktivitäten oder auch Patenschaften aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht möglich“, sagt Meyer – und hofft auf die Zeit nach der Pandemie. „Angedacht und wünschenswert wäre eine Einbindung von interessierten Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit“, erzählt sie.

Im Alltag sieht die Flüchtlingshilfe für die Stadt so aus, dass der Fachdienst eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen ist. „Wir haben eine Gemeinschaftsunterkunft am Bünteweg, die von einer Kollegin betreut wird. Ich bin mit einer anderen Kollegin für die dezentral in Wohnungen untergebrachten Personen zuständig“, sagt Juliane Meyer. Derzeit betreut die Stadt 353 Geflüchtete aus etwa 20 Nationen im ganzen Stadtgebiet; darunter sind 163 Kinder und Jugendliche. Eine normale Zahl, von der Flüchtlingswelle 2015 ist man weit entfernt. Die Menschen stammen weitgehend aus Syrien sowie aus vielen afrikanischen Staaten. Nach Angaben der Verwaltung ist Gehrden in diesem Jahr noch keine Geflüchtete und kein Geflüchteter zugewiesen worden.

Unterstützung im Alltag

Inhaltlich ist bei der Betreuung das komplette Spektrum vorhanden. „Die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten Anfragen zu uns. Wir unterstützen sie vor allem beim Kontakt mit Behörden und Institutionen, organisieren und setzen verschiedene Maßnahmen zur Integration um wie beispielsweise Sprachkurse“, sagt Meyer. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei momentan die Unterstützung bei der Wohnungssuche und die Integration in den Arbeitsmarkt. Denn: Eigenständig und in Mietverhältnissen lebende Personen sind das Ziel.

Die Fachdienstleiterin blickt vorsichtig voraus in die Zeit nach der Pandemie. „Wenn der normale Alltag wieder losgehen kann, ist erstmal für uns eine Sondierung der Lage wichtig. Wir müssen den Bedarf abfragen“, meint sie. Aufgrund der fehlenden Hausbesuche und dem fehlenden sprachlichen Kontakt könne sich der Hilfebedarf verschoben haben. „Es wird sich dann zeigen, wo wir erneut ansetzen müssen. Ein Schwerpunkt soll auf jeden Fall der Fokus auf die Kinder sein“, kündigt sie an.

Von Dirk Wirausky