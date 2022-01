Gehrden

Freitagabend, Treffpunkt Bushaltestelle: Aus einer Box tönt Musik. Auf der Bank des Wartehäuschens stehen Bierflaschen und alkoholische Mixgetränke. Zwei junge Frauen stimmen in den Rap-Refrain ein. Es wird gelacht. Im Stimmengewirr prosten sich junge Männer gegenseitig zu. Dann fährt ein Auto vor: Ein Jugendlicher mit Kapuzenpulli schleppt Nachschub vom Supermarkt an.

An der Lange Feldstraße bestimmt diese Szenerie schon seit Monaten an den Wochenenden das Ortsbild. Was aber auch dazugehört: Zu vorgerückter Stunde rücken nach Beschwerdeanrufen von Anwohnern regelmäßig Streifenwagen an. Die Polizei erteilt den feiernden Jugendlichen dann wegen Lärmbelästigung Platzverweise. Was folgt, ist ein Katz-und-Maus-Spiel des Partyvolks mit den Ordnungshütern durch die Kernstadt. Seit Monaten diskutieren Kommunalpolitiker, Stadtverwaltung und Bürger über diese Situation. Gibt es in Gehrden zu wenig Angebote für junge Erwachsene? Reicht es aus, am Rand der Kernstadt eine Outdooranlage zu errichten, um das Partyvolk wegzulocken?

Junge Leute sind als Gruppe nirgendwo erwünscht

An der Bushaltestelle haben die jungen Leute die Deutungshoheit. „Wo sollen wir denn hingehen, wo uns die Polizei nicht wegschicken würde?“, fragt einer aus der Gruppe vielsagend. Auch im Von-Reden-Park, sogar im Wald oder auf Feldwegen seien sie als Gruppe nicht erwünscht. „In eine Kneipe wollen wir auch nicht. Es sieht doch keiner ein, für ein Bier mehr als 2 Euro zu bezahlen“, sagt der junge Mann.

Die Bushaltestelle dient als überdachter Unterstand. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir brauchen einen überdachten Unterstand“

Aber warum treffen sich die jungen Leute ausgerechnet an der Bushaltestelle? „Wir brauchen einen überdachten Unterstand mit ein paar Sitz- und Abstellplätzen“, antwortet der 23-Jährige. Manchmal verziehe sich die Gruppe auch unter das größere Vordach der wenige Meter entfernten Sporthalle. „Der Bereich rund um den Festplatz ist schon seit Jahren ein beliebter Anlaufpunk“, sagt er.

Die rund 20 Heranwachsenden kennen sich aus verschiedenen Schulen. Inzwischen seien die meisten von ihnen aber berufstätig: „Unter uns sind Maler, Dachdecker, Lageristen und Mechaniker“, sagt der Gehrdener. Der Großteil komme aus dem Stadtgebiet. Der eine oder andere sei vorbestraft – höchstens aber wegen kleinerer Vergehen. „Drogen nehmen wir auch nicht. Wir trinken, unterhalten uns und hören Musik“, sagt er. Dass das für einige Anwohner ein Lärmproblem ist, sei nachvollziehbar. „Aber wo sollen wir hin?“, fragt ein 18-Jähriger vorwurfsvoll.

Eine weitere 18-Jährige fasst die offenbar einhellige Meinung zusammen: „Wir fühlen uns im Stich gelassen“, sagt sie. Es sei schließlich schon mehrfach an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen worden, dass ein geeigneter Treffpunkt für ihre Altersgruppe fehle. Einen ihnen bekannten Vorwurf weist die 18-Jährige zurück: „Wir hinterlassen keinen Müll. Das ist eine Lüge.“ Mindestens einer von ihnen sei immer dafür zuständig, die Hinterlassenschaften wegzuräumen. „Wir haben deshalb der Polizei schon unsere Persos als Pfand angeboten“, betont die Frau aus einer Ortschaft.

„Vor uns muss niemand Angst haben“

Ein Jugendlicher entkräftet ein weiteres Gerücht: „Wir sind weder für Körperverletzungen noch für Vandalismus verantwortlich. Unsere Autos stehen auch hier rum und sollen heile bleiben.“ Es sei aber richtig, dass solche Dinge in Gehrden geschehen würden. „Dafür sind andere Gruppen zuständig, die sich besaufen und Mist machen. Wegen denen haben wir schon selbst die Polizei gerufen“, erzählt der Gehrdener. „Vor uns muss niemand Angst haben“, betont eine 17-Jährige.

Dann geht wirklich eine kleine Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle vorbei in Richtung Feldmark – gruß- und wortlos. Man schenkt sich argwöhnische Blicke. In der Ferne entpuppen sich rote Leuchten eines Autos auf dem Feldweg als gewöhnliche Bremslichter. „Das ist nicht die Polizei“, gibt einer der Jungs von der Bushaltestelle Entwarnung. An der Diskussion beteiligen sich jetzt fast alle lebhaft. Das jüngste Mädchen ist 16 Jahre alt.

Für laute Musik und Getränke ist gesorgt. Quelle: Ingo Rodriguez

Die mehrheitlich Volljährigen haben eine klare Meinung zu den Plänen der Stadt, am Rand der Kernstadt eine Outdooranlage zu bauen. „Natürlich würden wir dann dort hingehen, wenn es überdachte Sitzplätze gibt“, sagt der Wortführer. Gleichwohl umtreibt die Gruppe eine Vermutung: „Dort wird uns die Polizei bestimmt auch wieder wegschicken“, sagt ein 18-Jähriger.

Im Jugendparlament sind nur „superschlaue Gymnasiasten“

Deshalb bietet die Gruppe ihre Beteiligung an den Planungen an. Denn: Vom Jugendparlament fühlt sich diese Clique nicht gut vertreten. „Das sind doch nur superschlaue Gymnasiasten. Unsere Interessen werden nicht ernst genommen“, sagt der 23-Jährige. Notwendig sei für sie ein Ort, wo sie von niemandem weggeschickt und sie selbst niemanden stören oder verängstigen würden. „Am besten mit Toilettenwagen“, ergänzt ein Junge, als ein Auto weiteren Getränkenachschub bringt.

Von Ingo Rodriguez