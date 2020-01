Gehrden

Zahlen, Daten, Fakten: Mehr als zwei Tage hat Lucyna Woznica, Leiterin der Stadtbibliothek Gehrden, für eine Mischung aus Inventur und Kassensturz plus Meldungen an die Deutsche Bibliothekszentrale benötigt, nun steht die Statistik für 2019 fest. Die wichtigste Zahl ist zugleich eine erfreuliche Nachricht: 1251 Leser hat es im vergangenen Jahr in die Stadtbibliothek geführt, das sind fünf mehr als im Jahr 2018.

Kinder sorgen für gute Zahlen

„Damit bin ich zufrieden“, sagt Woznica. Auffällig: Vor allem Kinder und Jugendliche sind für die Steigerung verantwortlich. Eine mögliche Erklärung: „Wir arbeiten viel mit Kindergärten und Grundschulen zusammen.“ So gab es 2019 insgesamt 135 Besuche junger Leser (2018: 114).

Woznica freut sich über jedes Kind, das den Weg in die Bibliothek findet und hilft daher gern beim Sichten und Ausleihen der Bücher oder erklärt, wie man sich in einer Bücherei zu verhalten hat – damit es beim nächsten Besuch dann ohne Hilfe klappt. „Wenn es mit den Schulklassen gut läuft und am Ende noch Zeit ist, gibt es auch noch ein Bonbon“, sagt die Leiterin und lacht. Manchmal liest sie den Kindern auch noch eine Geschichte aus dem Bilderbuchkino vor. „Man glaubt gar nicht, wie toll das für die Schüler ist – dabei sind sie ja schon bis zu zehn Jahre alt.“

Erneut gesunken ist die Zahl der erwachsenen Leser, diesmal von 525 auf 517. Woznica führt dies auf die seit 2016 veränderten Öffnungszeiten zurück. Vorher hatte die Bibliothek auch montags und dienstags an den Vormittagen sowie einmal im Monat sonnabends geöffnet. Aktuell hat die Bücherei montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie zusätzlich donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

1000 Ausleihen pro Woche

Der Bestand der Stadtbibliothek Gehrden belief sich zum Jahresende auf 18.171 Bücher, Hörbücher, Zeitschriften sowie Medien wie DVDs, Blue-Ray oder CD-Rom – wobei CD-Roms, die Lernprogramme für Schüler der Jahrgänge sechs bis acht beinhalten, überhaupt nicht mehr nachgefragt werden. Insgesamt gab es 38.646 Ausleihen (2018: 39.643). „Auch diese Zahl ist okay und nicht dramatisch“, sagt Woznica. „Denn 1000 Ausleihen weniger sind gleichbedeutend mit der üblichen Ausleihzahl von einer Woche.“

Was sich Lucyna Woznica für die Zukunft wünscht, ist ein in der Stadt schon oft diskutiertes Thema: das digitale Ausleihsystem Onleihe. „Ich bin dafür, denn es gibt immer mehr E-Book-Leser.“ Dazu müsste es aber einen Ratsbeschluss geben – denn: Wie so oft geht es auch in diesem Fall ums Geld. Wie wichtig die Möglichkeit der Onleihe für den Standort ist, verdeutlicht Woznica mit einem Beispiel: „Es hat sich bei mir jemand aus Gehrden gemeldet, der gern bei uns Kunde sein möchte, um uns zu unterstützen. Er bleibt aber in der Bibliothek in Springe, weil es dort im Gegensatz zu hier die Onleihe gibt.“

Das waren die beliebtesten Bücher 2019 Auch 2019 gehörten die Abenteuer von Harry Potter zu den beliebtesten Werken bei Kindern und Jugendlichen. „Und zwar egal, ob als Buch, Hörbuch oder Film“, sagt Lucyna Woznica. Die Leiterin der Stadtbibliothek Gehrden berichtet aber auch von Nachfragen, die auffällig geschlechterspezifisch seien. „Jungs mögen Helden wie Batman und Supermann. Bei Mädchen sind immer noch die Themen Pferde, Fantasy und Prinzessin beliebt.“ Und wie sieht es bei den Erwachsenen aus? Hier waren im Vorjahr die Autobiografie von Michelle Obama, die Clifton-Saga von Jeffrey Archer und die Frauenromane „Sieben Schwestern“ von Lucinda Riley die Renner.

Von Stephan Hartung