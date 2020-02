Lemmie

Wie blicken junge Menschen in Lemmie auf ihren Ort? Das können Kinder und Jugendliche von hier nun zeigen, indem sie Drehbuchautoren und Regisseure ihres eigenen Films werden. Beim Wettbewerb „Mein Film vom Dorf“ gibt es wenig Regeln, dafür aber umso mehr Raum, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Entwickelt habe sich die Idee aus einem Gespräch mit 12-Jährigen, sagt Rixta Tillner vom Arbeitskreis Lemmie 2020, der den Wettbewerb veranstaltet. „Texte schreiben und Vorträge sind nicht so deren Ding“, erklärt sie mit Blick auf die Zielgruppe. Im Zuge der Teilnahme Lemmies am Regionswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ und der Umfrage „ Lemmie 2020“ im vergangenen Jahr kamen viele Einwohner zu Wort, Kinder und Jugendliche allerdings kaum. „Das ist nicht in Ordnung“, sagt Tillner.

Wo sind geheime Ecken?

Daher sollen die jungen Menschen nun in selbst gedrehten Filmen ihre ganz eigene Sicht auf ihr Dorf vermitteln – Spannendes oder bisher nicht Gesehenes, Wünsche und Ideen, Menschen und Orte. Was ist toll an Lemmie? Was fehlt? Wo sind geheime Ecken, spannende Geschichten? Gibt es besondere Menschen mit einer interessanten Geschichte? Die Fragen, die sich die jungen Regisseurinnen und Regisseure in dem Film stellen können, sind vielfältig – laut Tillner gehe es darum, ein Stimmungsbild der jungen Lemmier zu bekommen. „Uns ist es wichtig, dass sich alle jungen Leute in Lemmie wohlfühlen.“

Je kreativer, desto besser

Wirkliche Vorgaben gibt es für den Film nicht, außer, dass er eine Länge von zehn Minuten nicht überschreiten sollte. Ob Interviews oder Reportagen – „je kreativer, je bunter, desto bester“, sagt Tillner. Zum Filmen biete sich ein ganz normales Smartphone an. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen bewertet eine Jury die eingereichten Werke, von sechs bis zwölf Jahre sowie von 13 bis 17. Einsendeschluss ist der 29. Februar. Einen Gewinnerfilm zu finden, sei allerdings nicht das Wichtigste bei dem Wettbewerb, sondern herauszufinden, wie es den jungen Menschen in Lemmie geht. Tillner ruft insbesondere Mädchen zur Teilnahme auf, denn meist machten Jungen den Großteil der Bewerber bei solchen Wettbewerben aus.

Die Filme will der Arbeitskreis bei einer öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des Regionswettbewerbes im März vorführen und ebenfalls am 1. Mai-Fest. Auf die besten Filme warten kleinere Sachpreise und Gutscheine. Fragen zum Wettbewerb beantwortet Jens Feisthauer, Telefon (0178) 5129128 oder per Mail an FILMWETTBEWERB. Lemmie.2020@web.de.

Von Elena Everding