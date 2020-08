Everloh

Die Querungshilfe für Radfahrer am Ortsausgang Everloh in Richtung Gehrden ist fertig. Im Laufe des Mittwoch, 5. August, wird die K230 dort wieder freigegeben. Das teilt die Region Hannover mit. Damit geht allerdings eine Vollsperrung der Harenberger Straße zwischen Everloh und Northen einher. Denn die Bauarbeiten gehen in jetzt die nächste Phase über.

Auch am nördlichen Ortsausgang von Everloh soll in den kommenden Wochen eine Querungshilfe für Radfahrer gebaut werden. Die Straße könne während der Bauzeit weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß passiert werden. Eine offizielle Umleitungsstrecke sei dann über die B65, die K247 und die K248 eingerichtet.

Bauarbeiten dauern bis Anfang Oktober

Die Straßen Hinter dem Hagen und Alte Rehre in Everloh können während der Sperrung nicht über die Harenberger Straße angefahren werden, da die Einmündungen sich im Baufeld befinden. Die Zufahrt führt daher über die B65. Weiterhin fallen die Bushaltestelle Everloh/Kapellenplatz während dieser Bauphase weg. Fahrgäste werden gebeten, den Haltepunk Everloh/Friedhof zu nutzen.

Die Sperrungen dauert voraussichtlich bis Anfang Oktober. In dieser Zeit werden an beiden Ortsausgängen die Fahrbahn verbreitert und je eine Querungshilfe zwischen die beiden Spuren gebaut. Anschließend gehen die Arbeiten im Norden von Northen weiter. Seit Ende Mai führt die Region Hannover diverse Umbaumaßnahmen an der K230 durch. Im Bereich Gehrden sollen die Arbeiten bis Ende November abgeschlossen sein.

Von Janna Silinger