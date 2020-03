Gehrden

Felicitas Butzer will helfen. Jetzt, da die Gehrdenerin nicht nach Göttingen zur Universität fahren kann, hat die 19-Jährige Zeit, die sie sinnvoll nutzen will. Daraus ist nun das Angebot für einen Einkaufsdienst entstanden. Und dabei hat sie tatkräftige Unterstützung: 20 Jugendliche und junge Erwachsene der katholischen und evangelischen Jugend sind ihrem Aufruf gefolgt, sich ihr anzuschließen.

Geschwister wollen Zeit nutzen

Eigentlich studiert die 19-jährige Gehrdenerin in Göttingen evangelische Theologie . Aufgrund der Corona-Ausgangsregeln ist sie nach Gehrden zu ihrer Familie gefahren. „Vergangene Woche haben meine Geschwister und ich uns überlegt, wie wir unsere Zeit – neben Hausarbeit, Sprachkurs und Hausaufgaben – sinnvoll nutzen können“, berichtet die ehemalige Teamerin.

Sobald man ins Internet schaue, finde man bereits zahlreiche Ideen und Vorschläge. „Da wir seit vielen Jahren in der evangelischen Jugend aktiv sind und einen guten Kontakt zu den Hauptamtlichen haben, wollten wir im kirchlichen Kontext aktiv werden“, fügt sie hinzu. Das habe den Vorteil, dass sie über die evangelische und katholische Jugend viele Jugendliche direkt vor Ort ansprechen könnten.

Helfer sind zwischen 14 und 26 Jahre alt

Schnell waren die Rahmenbedingungen mit der Margarethen- und Bonifatiusgemeinde geklärt. „Wir legten sofort los und begannen über Instagram und Whatsapp nach Helfenden zu suchen. Innerhalb von 48 Stunden konnten wir unsere aktive Suche einstellen, da wir schon eine Liste von mehr als 20 Jugendlichen im Alter von 14 bis 26 Jahren bilden konnten“, sagt Butzer erfreut. Weitere Jugendliche stünden überdies sozusagen in Rufbereitschaft. Plakate seien gedruckt und veröffentlicht worden. „Mittlerweile haben uns die ersten Anfragen erreicht, und die ersten Einkäufe wurden getätigt. Die Rückmeldungen sind sehr positiv“, fügt sie hinzu.

Und so funktioniert es: Interessierte können unter der eigens eingerichteten Hilfenummer (0178) 8 45 91 66 Kontakt aufnehmen. „Im Gespräch klären wir die Eckdaten, dann schicken wir die Anfrage an die Helfenden weiter“, so Butzer. Wenn sich jemand für die Aufgabe gemeldet habe, werden die Daten des Unterstützungsbedürftigen weitergegeben. Die weitere Kommunikation werde von dem Helfenden übernommen. Dieser kläre dann die Feinabläufe mit dem Hilfesuchenden. „Alle Helfer verfügen über eine Bescheinigung der Kirchengemeinden über die Mitwirkung an dem Projekt“, berichtet sie.

Von Heidi Rabenhorst