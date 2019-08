Leveste

Vor der eigenen Haustür kehrt am besten, wer es dort selbst gerne in Ordnung hat. Diese Prämisse ist in Gehrden die Grundlage für ein Amt, das (die meisten) anderen Kommunen nicht kennen: den Dorfhelfer. Die ortsansässigen Minijobber jäten, wo das Unkraut sprießt; sie stutzen, mähen und kümmern sich um all die Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck des Dorfes unschön beeinträchtigen. Dorfhelfer markieren aber auch einen Trend, eins abgetretene Verantwortung zurück ins Dorf zu holen.

Zur Galerie Unkraut jäten, Laub fegen und den Friedhof sauber halten. Katja Grapp kümmert sich in Leveste künftig um ein ordentliches Erscheinungsbild. Sie ist die neue Dorfhelferin.

Eine Einführung

Für Levestes Ortsbürgermeister Michael Passior ist klar, welcher Bereich unter allen Umständen in Ordnung gehalten werden muss. „Der Friedhof hat oberste Priorität. Hier sauber zu halten, zeigt auch eine gewisse Haltung“, sagt Passior und zeigt pflichtbewusst auf einen Straßenrand, den braunes Laub flankiert. „Das muss weg“, erklärt er der jungen Frau neben ihm. Katja Graap soll als neue Dorfhelferin künftig auf die Ordnung im Dorf achten. An ihrem ersten Arbeitstag zeigt Passior ihr deshalb auf einem abendlichen Rundgang die kritischen Ecken. Er hat ein Tablet dabei und schaut auf die Satellitenaufnahme Levestes, auf der unzählige kleine und große Flächen im Dorf rot markiert sind. „Wir haben 8000 Quadratmeter öffentliche Grünfläche in Leveste“, sagt der Bürgermeister.

Das kann so nicht bleibe. Passior fällt beim Rundgang eine wild ausufernde Pflanze auf Quelle: Mario Moers

Identifikation mit der eigenen Lebenswelt

Natürlich kann so viel Land nicht allein von den beiden Dorfhelferinnen gepflegt werden. Aufwendige Arbeiten wie das Mähen großer Wiesen oder der Heckenrückschnitt werden weiter von Mitarbeitern im Auftrag des städtischen Bauhofs erledigt, erklärt Passior. Aber alles, was beim Spazierengehen auffällt – Unkraut auf dem Gehweg etwa – darum kümmern sich die Dorfhelfer. „Wer hier lebt, hat eine andere Identifikation mit dieser Arbeit als ein Bauhof-Mitarbeiter, der hier kurz durchrattert“, sagt er. Passior ist froh, mit Graap nun eine zweite Helferin zu haben. Alle anderen Dörfer in Gehrden haben (bislang) lediglich einen Dorfhelfer.

„Der Wunsch, wieder Dorfhelfer vor Ort einzusetzen, kam aus den Ortschaften. Seit 2018 hat jedes Dorf wieder einen Helfer“, sagt Anja Benne, die Leiterin des Fachdiensts Personal bei der Stadt. Neu ist der Job gleichwohl nicht. Dorfhelfer haben in Gehrden Tradition. „Vor etwa zehn Jahren ist es aber zeitweise ein wenig eingeschlafen“, erklärt Benne. Formell sind die geringfügig Beschäftigten bei der Stadt angestellt. Die Arbeitszeit beträgt zwischen 20 und 39 Stunden pro Monat. Der wesentliche Unterschied zu den anderen Grünpflegekräften der Stadt besteht darin, dass Graap künftig selbst entscheidet, wann, wo, zu tun ist. Die Arbeit bleibt also im Ort. Für Katja Graap ist der Minijob auf 450-Euro-Basis als Mutter eine gute Gelegenheit, dort ein wenig dazu zuverdienen.

Keine Gehrdener Erfindung

Erfunden wurde der Dorfhelfer in Gehrden nicht, auch in Wennigsen gibt es sie. Im benachbarten Ronnenberg erledigen mitunter Ehrenamtliche diese Arbeit. In anderen Teilen des Landes werden als Dorfhelfer Angestellte und Ehrenamtliche bezeichnet, die Mitbürgern im Alltag aushelfen, wenn der Babysitter fehlt oder jemand Unterstützung im Haushalt benötigt. In Gehrden beschränkt sich das Aktionsfeld auf die Grünpflege. Einer der bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit den Helfern gemacht hat ist der ehemalige Levester Ortsbürgermeister Hermann Deiters. „Zu meiner Zeit, vor 25 Jahren, hatte ich immer meine Dorfhelfer. Das war eine gute Sache“, berichtet der 78-Jährige. Um die Vorteile zu beschreiben, zitiert er den ehemaligen Bürgermeister Helmut Oberheide: „Wenn ich einen Arbeiter im Ort habe, ist das billiger als wenn der Bauhof anrückt“, so Deiters. Dass die Helfer irgendwann aus den Orten verschwanden, lastet er der Politik an. „Damals ging man dazu über, viele Aufgaben an private Firmen abzutreten“, sagt Deiters.

Ihre Einsätze muss Katja Graap akurat aufzeichnen. Quelle: Mario Moers

Es gibt auch Probleme

Bei ihrem Kontrollgang durch Leveste müssen Passior und Graap nicht allein das Unkraut im Blick haben. Gefühlt alle hundert Meter werden die beiden begrüßt oder angesprochen. Der Dorfhelfer ist eben kein anonymer Arbeiter, sondern auch ein vertrauter Anblick im Ort. Diese persönliche Ebene ermöglicht einerseits die von Passior angesprochene Identifikation mit der Arbeit, kann aber auch zur Belastung werden. Ein Ortsbürgermeister, der aus Rücksicht auf seine Dorfhelfer anonym bleiben möchte, berichtet von so einem Fall. Da funktionierte es irgendwann nicht mehr so richtig mit den Helfern. Arbeit blieb liegen oder wurde nicht ordentlich gemacht. Wenn das passiert, ist es am Ende Aufgabe des Ortsbürgermeisters, die Konsequenzen zu ziehen. Den ortsbekannten Helfer zu feuern, ist dann ein deutlich diffizileres Unterfangen, als dem Bauhof einen Rüffel zu verpassen.

Ortsbürgermeister Passior nimmt diese zusätzliche Verantwortung gerne in Kauf. Auch das gehört für ihn zu der angesprochenen Grundhaltung. „Wir können doch nicht alles der Stadt übertragen. Es geht hier schließlich um Leveste“, sagt er.

Zum Weiterlesen:

Von Mario Moers