Gehrden

Keine Neuinfektion: Für Gehrden hat das Gesundheitsamt keinen weiteren Corona-Fall gemeldet. Dafür gilt eine Person als genesen und wurde aus der Statistik gestrichen. Aktuell sind im Stadtgebiet noch sechs Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Unverändert ist seit drei Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden: Sie liegt nach wie vor bei 25,7. Der Inzidenzwert in der Region Hannover wird am Mittwoch mit 29,8 angegeben.

Von Dirk Wirausky