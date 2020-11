Gehrden

Ein bisschen Hoffnung hatten Bürgermeister Cord Mittendorf ( SPD) und der Verein Kulturtresen – doch nun ist es endgültig. Einen Weihnachtsmarkt, der im Dezember stattfinden sollte, wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in der Gehrdener Innenstadt nicht geben.

„Wir haben unsere Planung bis zuletzt aufrecht gehalten“, sagt Heiko Weichert vom Verein Kulturtresen aus Isernhagen. Der Verein hatte im vergangenen Jahr erstmals die zweitägige vorweihnachtliche Veranstaltung in der Fußgängerzone organisiert. Doch nun habe die Region in Absprache mit den Kommunen entschieden, die Weihnachtsmärkte aufgrund der aktuellen Situation abzusagen. Derzeit entwickeln sich die Infektionszahlen nicht so, dass mit Lockerungen zu rechnen ist.

„Wir bedauern das sehr“, sagt Weichert. Vor allem für die Schausteller tue es ihm leid. „Sie trifft es besonders“, sagt er. Dabei war der Verein auch auf die besonderen Umstände vorbereitet. Ein Hygienekonzept lag vor, auch die Abstandsregelungen hätten in der Fußgängerzone eingehalten werden können. „Dazu haben wir Absperrmöglichkeiten, um lange Schlangen vor den Buden zu vermeiden“, sagt Weichert. Doch letztlich habe er Verständnis für die Entscheidung der Region.

Doch es gibt eine Option. Sollte sich die Entwicklung in den nächsten Wochen verbessern und der Teil-Lockdown aufgehoben werden, soll es Anfang des Jahres einen sogenannten Wintermarkt geben. „Das fassen wir zumindest ins Auge“, sagt Weichert.

