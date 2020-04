Northen

Spielstunden darf Hundetrainerin Christiane Schulz auf dem Hundespielplatz im Hundepark Northen derzeit nicht anbieten. Der Betrieb der Hundetagesstätte (HuTa) allerdings läuft weiter. Zu menschlichen Begegnungen kommt es dabei aber nicht, weil die Hunde durch eine Art Schleuse in den Park gelangen.

Die Vierbeiner haben es also momentan eindeutig besser als die Menschenkinder. Genau wie Kindergartenkinder werden sie morgens zur HuTa gebracht und am Nachmittag wieder abgeholt. In der Zwischenzeit werden sie verpflegt und haben Zeit, mit ihren Freunden zu spielen. Nebenbei lernen sie etwas.

Etwa 20 Hunde kommen täglich

„Es ist gut, dass ich diesen Service weiterhin anbieten darf“, sagt Betreiberin Schulz erfreut. Meist tummeln sich etwa 20 große und kleine Hunde verschiedener Rassen auf dem 4800 Quadratmeter großen Gelände am Ortsausgang von Northen in Richtung Kirchwehren. Wegen Corona seien es im Moment etwas weniger. „Manche Besitzer arbeiten nun von zu Hause aus und einige wenige haben Angst, dass sich ihre Hunde anstecken könnten“, so Schulz.

Christiane Schulz hat in ihrer Hundetagesstätte Platz für 20 Hunde. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der über die Grenzen hinaus bekannte Hundepark Northen liegt nah bei Hannover, mitten in der Natur, umgeben von Feldern, ohne Autoverkehr und dem dazugehörigen Lärm. Die Fläche des Parks, der 1,80 Meter hoch eingezäunt ist, beträgt rund 4800 Quadratmeter. Ein großer Hügel zum Drauf-, Drumherum- und Durchlaufen, eine Sandfläche zum Buddeln, ein Teich zum Abkühlen und Spielgeräte stehen den Hunden zur Verfügung.

Bei schlechtem Wetter oder wenn es zu warm ist, können die Hunde in den aufgestellten Hunde-Iglus, im Bauwagen Saltkrokan sowie unter dem Unterstand Villa Kunterbunt Schutz und Schatten finden. Für die Hundebesitzer ist der Unterstand ebenfalls gedacht.

Der Betrieb auf dem Hundespielplatz ruht derzeit, weil zu viele Menschen zusammenkommen würden. „Das ist natürlich sehr schade, weil sich die Hunde während der Brut- und Setzzeit ja nicht austoben können. In den vergangenen Jahren war hier immer viel Betrieb“, sagt die Hundetrainerin. Die unfreiwillige Pause nutzt sie für Arbeiten, die sie sich ohnehin für den Frühling vorgenommen hat. „Ich habe die Hütte gestrichen und neuen Rasen eingesät“, erzählt sie. Langeweile käme sowieso nicht auf, da sie sich ja um die Besucher der HuTa kümmern muss.

Nicht jeder Hund wird aufgenommen

Nicht jeder Hund kann aufgenommen werden. Die Vierbeiner müssen sozialverträglich sein, weil sie den Tag in einer Hundegruppe verbringen. „Damit es nicht zu ernsthaften Rangeleien kommt, nehme ich eigentlich nur Hunde auf, die nicht gleich jeden anstänkern und gerne mit anderen Rüden und Hündinnen zusammen sind“, erzählt Schulz. Bevorzugt werden kastrierte Hunde. Hündinnen dürfen während ihrer Läufigkeit nicht an der Betreuung teilnehmen. Weitere Voraussetzungen sind eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung und ein Impfschutz. Außerdem muss der Hund parasitenfrei sein und vorher angemeldet werden.

