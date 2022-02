Gehrden

Bricht der Stadt Gehrden Fördergeld weg? Der Förderstopp der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Gebäude hat auch Auswirkungen auf Bauvorhaben im Stadtgebiet. So fehlen für den Neubau der Zentralmensa an der Oberschule 550.000 Euro, die für das Bauprojekt eingeplant waren.

„Von dem Förderstopp ist gegenwärtig nur die Zentralmensa betroffen“, sagte Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. Der Bau der Zentralmensa an der Langen Feldstraße soll im Sommer beginnen. Das gesamte Gebäude entsteht im KfW-Standard 55, die Stadt hofft auf Förderung. Die Verwaltung gehe davon aus, dass zeitnah durch die Bundesregierung ein neues Förderprogramm aufgelegt werde, sagt Born. Inwieweit private Investoren wie die Deutsche Reihenhaus AG, die auf dem Vorwerkgelände ein energieeffizientes Wohnquartier errichten will, tangiert sind, ist noch unklar. Betroffen sind zudem alle, die planen, ihr Haus in KfW-55-Standard zu bauen, wenn sie ihren Antrag nicht bis zum 24. Januar eingereicht haben.

Die alte Bundesregierung hatte im November angekündigt, dass das Förderprogramm Effizienzhaus-55 (EH-55) Ende Januar auslaufen soll. Es fördert Bauprojekte, die im Betrieb nur 55 Prozent so viel Energie benötigen wie ein Standardhaus. Die Ankündigung löste einen gigantischen Nachfrageschub aus: Innerhalb weniger Wochen sollen Anträge für mehr als 20 Milliarden Euro Fördergeld eingereicht worden sein.

Weil das Neubauförderbudget der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) damit überzeichnet ist, ließ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das EH-55-Programm stoppen – und gleich auch noch die anspruchsvolleren Programme EH-40 und EH-40+ sowie das Programm zur energetischen Immobiliensanierung. Die Bundesregierung lässt nun neue Programme erarbeiten – aber was wie gefördert wird, ist offen.

Neue Mensa in Gehrden kostet mehr als 10 Millionen Euro

Der Mensa-Neubau in Gehrden ist ein millionenschweres Großprojekt. Das Investitionsvolumen für das Gebäude mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten beträgt rund 10,6 Millionen Euro. In dem modernen Komplex mit Küche sollen die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Oberschule und der beiden Grundschulen mit frisch gekochtem Essen versorgt beziehungsweise beliefert werden, später möglicherweise auch noch Kitas. Zum Betriebskonzept gehört eine Frischküche, die von einer Schülerfirma der Oberschule in Zusammenarbeit mit einer externen Cateringfirma betrieben wird. In der Zentralmensa mit insgesamt 300 Sitzplätzen sollen täglich 900 Essen frisch zubereitet werden – inklusive 200 Liefermahlzeiten für die Grundschule Am Castrum.

