Gehrden

Das Grundprinzip ist unkompliziert: Erst wird der Pfeil einlegt, dann wird die Sehne gespannt. Vor dem entscheidenden Moment gilt es aber, noch einmal ganz genau den Zielbereich zu beobachten. „Bogenschießen ist eine Sportart, die viel Aufmerksamkeit erfordert und mit allen Sinnen wahrgenommen werden muss“, sagt Schießsport-Trainer Rolf Kriesche vom TSV Bantof zu einer der wichtigsten Grundregeln. Dann gibt er einen entscheidenden Tipp: „Gezielt wird mit beiden Augen“, sagt Kriesche und gibt den Schuss frei. Zehn Pfeile schießen mit einem sanften Zischen in Richtung der großen Zielscheiben.

Es ist eine spannende Aktion, die zehn Jungen und Mädchen auf der Wiese hinter dem Jugendpavillon erleben. Die Einführung in das Bogenschießen ist ein Angebot im Ferienpass der städtischen Jugendpflege. Die elfjährige Leona freut sich über einen Volltreffer – mitten im vorgegebenen Zielbereich: „Die größeren Ziele sind leichter zu treffen“, stellt das Mädchen nach ihrem erneuten Schuss fest. Der zwölfjährige Lasse zieht eine Zwischenbilanz: „Ich habe inzwischen öfter getroffen als vorbeigeschossen.“

Insgesamt ist die Ferienpassaktion aber für alle Kinder ein Volltreffer: „Das macht wirklich Spaß“, sagt die elfjährige Leona. Sie habe die Sportart schon immer einmal kennenlernen wollen.

Rolf Kriesche gibt den Kindern auch Tipps für eine bessere Trefferquote. Quelle: Ingo Rodriguez

Zur Ausrüstung gehört auch ein Unterarmschutz

Trainer Kriesche hat für die Jungen und Mädchen aber nicht nur jeweils Pfeile, Pfeiltaschen und einen Bogen mitgebracht. „Zur Ausrüstung zählt auch ein Unterarmschutz“, sagt der Übungsleiter und verweist auf die Lederriemen an dem Armen der Kinder.

Immer wieder werden die Bögen gespannt. Quelle: Ingo Rodriguez

Was Kriesche ebenfalls mitgebracht hat: Zielscheiben in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Trefferzonen. „Wir haben auch schon auf Dartscheiben geschossen“, sagt der zwölfjährige Maximilian. Auch er findet: „Die größeren Ziele mit den aufgedruckten Tieren sind leichter zu treffen.“

Für die Ferienpassaktion hatte Kriesche sogenannte Recurvebögen ausgewählt. Weil die Bogensehne an den Wurfarmenden anliege und so weniger stark zurückfedere, wie der Trainer erläutert hatte. Es gibt es laut Kriesche aber verschiedene Bogenarten sowie insgesamt neun Kategorien im Bereich dieser Schießsportart. Die Kinder haben sich inzwischen schon wieder an der fünf Meter entfernten Abschusslinie postiert, legen die Pfeile ein und spannen ihre Bögen.

Von Ingo Rodriguez