Stirnbänder, Schlaghosen, bunte T-Shirts und Bilder aus längst vergangenen Zeiten: Rund 100 Besucher haben am Freitag in der Kindertagesstätte Northen eine schwungvolle Reise in die Vergangenheit erlebt. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Einrichtung hatten die Mitarbeiter und die Kinder einen unterhaltsamen Kurztrip zurück in die Siebzigerjahre organisiert. „Die Kita wurde am 1. August 1974 eröffnet, deshalb feiern wir heute auch im Stil der Siebziger“, sagte die Kita-Leiterin Gabriele Krups unmittelbar vor der Eröffnung des Kindergartenfestes.

Kinder überraschen Gäste mit Tanzeinlagen

Zum Auftakt erlebten die Eltern und weitere Festgäste aber zunächst einmal eine freudige Überraschung: Für die Besucher hatten rund 20 Jungen und Mädchen zur Begrüßung gleich mehrere Tanz- und Gesangseinlagen einstudiert. Einfach nur zugucken und applaudieren war aber für die Gäste keineswegs angesagt. „Das Publikum wird mit eingebunden, also machen Sie kräftig mit“, sagte Krups und forderte die Besucher zu einer schwungvollen Beteiligung auf.

Blick zurück auf die Anfänge der Kita vor 45 Jahren

Die Kindergartenleiterin erinnerte am Rande der Feier auch noch einmal an die Anfänge und blickte auf die Entwicklung der Kita zurück. Vor 45 Jahren habe die Einrichtung im Gebäude der 1954 errichteten Dorfschule den Betrieb aufgenommen – mit zwei Gruppen und einer Betreuungszeit von 8 bis 12 Uhr . „Inzwischen werden 65 Kinder in drei Gruppen von 7.30 bis 14.30 Uhr betreut“, sagte Krups. An die ersten Stunden konnte sich die inzwischen 74-jährige Ulla Brandes besonders gut erinnern. Sie war 1974 als Erzieherin schon vom ersten Tag an dabei. Eingeladen hatte die Kita zu dem Fest auch Reintraut von Scheffer, die zweite langjährige Leiterin der Einrichtung. „Nach der Eröffnung sei der Kindergarten zunächst von der inzwischen gestorbenen Jutta Schulz geleitet worden, berichtete Krups.

Ulla Brandes (von links), die frühere Mitarbeiterin Marion Plath, Reintraut von Scheffer, Erzieherin Sandra Losse und Gabriele Krups freuen sich beim Kindergartenfest über das Wiedersehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Einen Blick in die Vergangenheit gestatteten bei der Feier auch die zehn Mitarbeiter der Kita. „Alle haben Kinderfotos von sich an einer Stellwand aufgehängt, weil die Festbesucher zuordnen sollen, zu welchem Bild die jeweiligen Erzieherinnen von heute gehören“, erläuterte Krups das Fotoquiz. Außerdem standen auf dem Programm: ein Barfußpfad, Kinderschminken, eine Nostalgieecke, Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. „Es haben sich mehr als 100 Eltern und Kinder zur Feier angemeldet“, berichtet Krups. Sie verwies auch auf eine Tombola mit wertvollen Preisen, die Geschäftsleute gestiftet hatten.

Von Einnahmen soll Krippenwagen gekauft werden

Dass beim Kita-Fest anders als sonst die Speisen und Getränke nicht kostenlos angeboten, sondern zu kleinen Preisen verkauft wurden, hatte einen guten Grund: „Von den Einnahmen wollen wir uns einen Krippenwagen anschaffen, mit dem die kleinsten Kinder bei Dorfspaziergängen transportiert werden können“, sagte die Leiterin.

Von Ingo Rodriguez