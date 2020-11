Gehrden

Feiertagsstimmung auf dem Kirchhof der Margarethengemeinde in Gehrden: Anlässlich des Reformationstages haben am Sonnabendnachmittag mehr als 100 Gläubige an einem Open-Air-Gottesdienst teilgenommen und anschließend an Feuerkörben einen kleinen Imbiss genossen. Trotz des gebotenem Corona-Sicherheitsabstandes und notwendiger Hygienemaßnahmen herrschte nicht nur andächtige Stimmung, sondern auch gute Laune unter den Besuchern. Lob gab es vor allem für das neue Klettergerät auf dem Kirchhof. „Seit Freitag steht das Gerüst und soll so bald wie möglich in Betrieb genommen werden“, sagte Pastor Wichard von Heyden kurz vor dem Abschluss der Freiluftveranstaltung.

An dem Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchhof nehmen mehr als 100 Gläubige teil. Quelle: Ingo Rodriguez

Anzeige

Für einen Open-Air-Gottesdienst am Feiertag hatte sich die Kirchengemeinde aber nicht nur wegen der Corona-Risiken entschieden. „Wir wollten mit den Feuerstellen anlässlich des Reformationstages ein mittelalterliches Flair schaffen und eine Möglichkeit für Begegnungen bei einem kleinen Imbiss bieten“, sagte Pastorin Karin Spichale am frühen Abend nach der kirchlichen Zeremonie. Diese Atmosphäre lasse sich auch sehr gut mit der Idee der sogenannten ChurchNight vereinbaren – einer Initiative aus Baden-Württemberg zur Stärkung des Reformationstages.

Spichale ergänzte aber: Eine Veranstaltung an der frischen Luft senke in Corona-Zeiten für besorgte Gläubige sicherlich auch die Hemmschwelle, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Pastor von Heyden war dann auch angesichts der Besucherresonanz sehr erfreut: „Ich bin überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind. Das zeigt auch, dass die Gemeindemitgliedern unserem Konzept vertrauen.“

Jugendliche servieren nach dem Gottesdienst Kürbissuppe

Nach dem Open-Air-Gottesdienst servieren Jugendliche aus der Kirchengemeinde den Besuchern eine Kürbissuppe. Quelle: Ingo Rodriguez

Um eine größtmögliche Hygiene zu gewährleisten, hatte die Kirchengemeinde die Besucher im Vorfeld gebeten, eigene Löffel, Tassen und Schüsseln zum Kirchhof mitzubringen. Denn nach dem Gottesdienst servierten Jugendliche Gruppenleiter den Besuchern vor der Kirche eine heiße Kürbissuppe mit Brot. Zuvor hatten die Gläubigen einen Familiengottesdienst mit musikalischen Beiträgen des Posaunenchores erlebt und sogar bei einem Kirchenlied spontan eine gemeinsame Mini-Choreografie gezeigt.

Das neue Spielgerät steht bereits, kann aber wegen der notwendigen Aushärtung des Betonfundaments erst in etwa vier Wochen in Betrieb genommen werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Am Abend gab Pastor von Heyden den weiteren Zeitplan für die Inbetriebnahme des Klettergerüstes bekannt. Demnach ist es vor der endgültigen Freigabe des erst vor wenigen Tagen aufgestellten Spielgerätes noch notwendig, das Betonfundament an den Stützen aushärten zu lassen. Die neue Attraktion für Kinder ist laut Pastor eine Anschaffung der evangelischen Kirche, die mit Unterstützung zahlreicher Spenden realisiert wurde. Auch die katholische Bonifatius-Pfarrgemeinde habe als ökumenisches Zeichen für das Gerät gespendet, hatte von Heyden im Gottesdienst berichtet. Die Gesamtkosten für die Spielmöglichkeit betragen etwa 300.00 Euro.

Beitrag zur Innenstadtgestaltung

Die Margarethengemeinde hatte sich entschlossen, im Zuge der Umgestaltung des Kirchengeländes ein Spielgerät auf dem Grundstück aufzustellen – als eine Verbindung zwischen Marktplatz und Kirchhof. Entwickelt wurde die Spielmöglichkeit mit der brandenburgischen Firma Zimmer Obst aus Spreenhagen. Kernpunkt des Entwurfes ist der Treppengiebel, der vom Turm der Margarethenkirche übernommen worden ist und sich an das Wappen der Stadt Gehrden anlehnt. Das Gerät wird auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern zwischen Kirche und altem Friedhof aufgestellt.

Es ist für Kinder aller Altersgruppen geeignet. Für die Kleinen gibt es einen Spieltisch, Balancierelemente und einen kleinen Hängesitz unter dem Turm. Die Größeren wiederum können am Turm klettern und rutschen, darüber hinaus gib es verschiedene Aufgänge und eine sogenannte Tampenbrücke.

Von Ingo Rodriguez