Gehrden

Der Kirchenkreis Ronnenberg öffnet seine Kirchen wieder – allerdings bislang nur zum stillen Gebet. Besucher haben die Möglichkeit, unter Einhaltung der aktuellen Abstandsregel, in die Kirche zu gehen. Zwei Personen gleichzeitig dürfen sich drinnen maximal aufhalten. Wie wird das angenommen?

Pastor Wichard von Heyden (links) und Peter Gurke freuen sich, dass das Angebot zum stillen Gebet gut angenommen wird. Quelle: Heidi Rabenhorst

Peter Gurke öffnet jeweils donnerstags und sonnabends zwischen 10 und 12 Uhr die evangelische Margarethenkirche in Gehrden. „Das Angebot wird ganz unterschiedlich angenommen. Manchmal sitze ich alleine da, aber meistens kommt doch noch jemand“, sagt Gurke. Hin und wieder ertönen sogar Orgeltöne. Bernd Petermann hatte jetzt das Glück, dass der Pastor im Ruhestand, Egbert Rosenplänter, an der Orgel saß. „Ich liebe Musik in der Kirche. Und da es jetzt keine Gottesdienste gibt, ist das natürlich heute richtig toll“, sagt er. Wichard von Heyden freut sich, dass das Angebot zum stillen Gebet so gut ankommt. „Wir als Kirche möchten auch in diesen schweren Zeiten für die Menschen da sein“, so der Gehrdener Pastor.

„Menschen fehlt das Zusammentreffen“

Um Bürgern die Möglichkeit zu einem stillen Gebet in der Kirche zu geben, oder einfach nur um in der Kirche zu verweilen, ist die Levester St.-Agatha-Kirche zu den üblichen Gottesdienstzeiten jeweils sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. „Wir spüren, dass den Menschen das Zusammentreffen fehlt“, so Michael Bürger, der sich mit seinen Kollegen vom Kirchenvorstand beim Tür öffnen wochenweise abwechselt.

Geöffnet zur stillen Einkehr ist auch die Benther Kirche und zwar zu den üblichen Gottesdienstzeiten. „Schon beim ersten Mal sind einige Benther vorbeigekommen“, sagt Pastor Martin Funke. Er sitze dann eine Stunde lang vor der Kirche und stehe bei einer Tasse Kaffee für Gespräche zur Verfügung. „Die Besucher gehen immer einzeln in die Kirche“, sagt er. Die nächste Möglichkeit für ein kurzes Verweilen zum Innehalten ist am Sonntag, 3. Mai, von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Katholische Kirche weiter geschlossen

Die Katholische St.-Bonifatius-Kirche in Gehrden bleibt zwar weiterhin für Besucher geschlossen, erarbeitet laut Pfarrer Christoph Paschek aber derzeit ein Konzept. In der Zwischenzeit hängen an den Türen und Schaukästen sogenannte „ Gebete unter dem Turm“.

Von Heidi Rabenhorst