Gerade in diesen Tagen, wo wenig auf den Straßen los ist, wirkt es wie ein Großereignis: Eine Drohne kreist über dem Marktplatz. Die wenigen Menschen, die durch die Fußgängerzone schlendern, bleiben stehen, schauen fasziniert Richtung Himmel und machen Bilder mit ihren Telefonen. Grund für das Kreisen des unbekannten Flugobjekts: Die Firma MAZ TV fertigt aus der Vogelperspektive Bilder und Videos von der Innenstadt an, vor allem von der Kirche. Die kleine Filmproduktion ist die Vorbereitung für den Gottesdienst im Livestream, den die Margarethengemeinde für Ostersonntag anbieten möchte.

Mini-Fernsehstudio mit Kameras und Scheinwerfern

„Der Flug über der Kirche ist das Material, das wir für den Vorspann nutzen, bevor es danach live mit dem Gottesdienst losgeht “, sagt Matthias Braitsch vom Dienstleister aus Hannover, während sein Kollege Jörg Teiwes die Drohne steuert und gekonnt über den Kirchturm lenkt. Beide werden für Pastor Wichard von Heyden ein Mini-Fernsehstudio einrichten. Dank des Kontakts über ein Gemeindemitglied gibt es den Service von MAZ TV, den der Produzent in Kürze auch Kirchengemeinden in Hannover anbieten will, in Gehrden kostenlos.

„Derzeit brechen ja alle Veranstaltungen weg, auch die Gottesdienste. Wir können uns also mit unserer Gemeinde nicht versammeln. Die Idee war, dass wir per Livestream zusammenkommen“, sagt Wichard von Heyden und freut sich über die Möglichkeit, „dass die Leute entspannt zu Hause bleiben können und nicht auf den Gottesdienst an diesem Feiertag verzichten müssen“.

Abendmahl zu Hause mitmachen

Der Pastor wird am Ostersonntag in einer fast leeren Kirchen stehen – die Besucher sollen in Form von Fotos, die die Gemeindemitglieder schicken können, auf die Kirchenbänke gestellt werden. Und das ist nicht die einzige nette Idee. „Damit wir alle gemeinsam das Abendmahl feiern können, sollen sich die Zuschauer zu Hause Brot und Wein mit vor den Bildschirm nehmen“, sagt von Heyden.

Der Ablauf ist wie folgt geplant: Um 10.15 Uhr spielen Trompeter aus dem Kirchturm das Osterlied „Christ ist erstanden“. Dank der Schalllöcher im Turm „wird die Musik in großen Teilen von Gehrden zu hören sein“, sagt von Heyden. Um 10.30 Uhr ist der Pastor dann live auf Sendung. Um die Sicherheitsvorgaben in dieser Corona-Zeit zu erfüllen, bleibt die Kirche Ostersonntag geschlossen.

Hier sehen Sie den Gottesdienst In diesen Tagen sendet Pastor Wichard von Heyden ohnehin oft Videobotschaften an seine Gemeinde, unter www.gehrden-kirche.de gibt es dazu den Link. Auf dieser Homepage der Margarethengemeinde finden Interessierte auch den Pfad zum Livegottesdienst am Ostersonntag. Bis Mittwoch, 8. April, können Gemeindemitglieder Fotos von sich an die Adresse kg.gehrden@evlka.de senden. Die Kirchengemeinde druckt diese Bilder aus und positioniert sie auf den Sitzplätzen – damit die Kirche Ostersonntag symbolisch gut gefüllt ist. hg

Von Stephan Hartung