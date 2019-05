Gehrden

An einem großen Briefkasten vor dem Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße sind bislang nur auf vier von insgesamt zwölf Post- und Klingelschildern schon Namen zu lesen. Auch der 45-jährige Alexander Zier und Susanne Wagner gehören zu den Bewohnern, die ihre Eigentumswohnung im neuen Kirchhofquartier bereits notdürftig bezogen haben. Das Paar trotzt dem Baustellenlärm und anderen Widrigkeiten, die erheblichen Verzögerungen und handwerklichen Problemen auf der Großbaustelle geschuldet sind. „Der erste zugesagte Übergabetermin für unsere Wohnung ist im Oktober wegen Bauverzögerungen geplatzt. Danach wurde der nächste Termin im Februar auch nicht vom Bauträger eingehalten“, sagt Zier. Nun ist das Paar Anfang April in die erworbene Wohnung eingezogen. „Wir haben aber erst einen Hausschlüssel und warten auch noch, dass die Terrasse und die Tiefgarage fertig werden“, sagt Zier.

Alexander Zier und Susanne Wagner gehören zu den wenigen Bewohnern, die bereits eingezogen sind. Quelle: Ingo Rodriguez

Bauprojekt mit 35 Eigentumswohnungen

Mehr als zwei Jahre ist es nun schon her, dass auf dem Grundstück eines früheren Supermarktes der Bau des neuen Kirchofquartiers begonnen hat. Die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) hat mit der Neustädter Firma Sänger Bau & Immobilien eine Projektgesellschaft gegründet, um dort in bester Innenstadtlage insgesamt 35 Eigentumswohnungen mit Parkplätzen in einer Tiefgarage zu errichten. Die Baufirma hält auf ihrer Internetseite weiter an den ehrgeizigen Zielen fest: „Die Wohnanlage wird voraussichtlich Ende 2018 fertiggestellt. Es sind bereits einige Wohnungen verkauft“, heißt es dort. Auf Nachfrage äußert sich die HRG kurz und knapp: Es seien noch Restarbeiten am Gemeinschaftseigentum sowie an den Oberflächen und Außenanlagen zu erledigen. Ende Mai sollen alle Wohnungen bezugsfertig sein, teilt die HRG in einer E-Mail mit. Auf die Frage nach möglichen Ursachen für die Bauverzögerungen antwortet Geschäftsführer Harald Siemens ausweichend: „Gründe für Terminverschiebungen in Bauabläufen sind grundsätzlich vielschichtig und differenziert“, teilt er mit. Keine Angaben könne die HRG dazu machen, wie viele Wohnungen bereits verkauft oder bewohnt seien.

Die Wohnungen im neuen Kirchhofquartier sind wegen zahlreicher Bauverzögerungen längst noch nicht alle bezugsfertig. Einzugstermine sind mehrfach geplatzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Käufer müssen Möbel einlagern

Während Zier und Wagner sich immerhin provisorisch mit dem Leben auf der Baustelle arrangieren, hatten andere Käufer weniger Glück. „Manche hatten ihre alte Wohnung schon gekündigt und mussten wegen der geplatzten Einzugstermine ihre Möbel einlagern“, weiß Wagner von künftigen Bewohnern. Eine Partei sei zu den Eltern gezogen, eine andere in eine Ferienwohnung, um nicht auf der Straße zu stehen, erzählt die junge Frau. Der Bauträger müsse aber Betroffene entschädigen „Wir brauchen auch nur das zu bezahlen, was wir schon nutzen können“, sagt Zier.

Nur wenige Bewohner sind bereits eingezogen. Quelle: Ingo Rodriguez

Probleme der Baufirmen lassen sich beobachten

Er und Wagner nehmen das improvisierte Wohnen inzwischen mit Humor. „Wir haben den Kaufvertrag schon vor eineinhalb Jahren unterschrieben und können über die Entwicklung nur noch lachen“, sagt Wagner. Seitens des Bauherren sei nun der 29. Mai als Termin für den Abschluss aller Bauarbeiten angekündigt. Sie winkt ab. „Auf der Baustelle herrscht Chaos“, sagt Wagner. „Erst hieß es, die Gewerke hatten untereinander Probleme, dann soll es einen Wechsel der Bauleitung gegeben haben.“ Offizielle Erklärungen seien jedoch nicht abgegeben worden.

Die Wohnungen im neuen Kirchhofquartier sind wegen zahlreicher Bauverzögerungen längst noch nicht alle bezugsfertig. Quelle: Ingo Rodriguez

Die ersten Bewohner haben die Probleme auf der Baustelle selbst beobachtet. „An einem Gebäudeteil musste die fertige Fassadendämmung komplett erneuert werden, weil sie zu kurz war“, sagt Wagner. Ein Gerüst sei einmal schon abgebaut und dann am nächsten Tag wieder aufgebaut worden, erzählt sie und blickt schmunzelnd auf einen großen Sandhaufen. „Das wird unsere Terrasse“, sagt sie augenzwinkernd.

Der Entwurf. Quelle: Screenshot Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG)

Von Ingo Rodriguez