Leveste

Ein kleiner, aber feiner Abschied: Christine Radzioch und Sabine Hansen, Erzieherinnen in der städtischen Kindertagesstätte Bauernweg, haben die angehenden Erstklässler mit dem traditionellen Rauswurf aus dem Kindergarten verabschiedet.

In diesem Jahr verlassen nur zwei Kinder die Einrichtung: Felicitas Graap und Justus Osing werden nach den Sommerferien zwei der 18 „Wattwürmer“ der Klasse 1c an der Grundschule Am Castrum. Die Kinder der Maxi-Gruppe, die Erzieherinnen, die scheidende Leiterin Dagmar Rappmund und viele Kinder, Eltern und Geschwister haben den beiden gute Wünsche mit auf den Weg gegeben. „Es ist egal, ob wir zwei Kinder verabschieden oder 20 – es ist ein ganz besonderer, emotionaler Moment“, sagte Sabine Hansen.

Abschiedsfoto: Christine Radzioch, Justus, Felicitas und Sabine Hansen mit dem Transparent. Quelle: Privat

Viele schöne Momente

Die kleine Zeremonie begann mit dem lautstarken Singen von „Alle Kinder lernen lesen“ bevor Christine Radzioch, die die „Maxis“ im zurückliegenden Jahr betreut hatte, den künftigen Estklässlern Mappen mit Erinnerungen, Fotos und einem Geschenk überreichte. „Ich werde euch vermissen, aber dann denke ich einfach an die vielen schönen Momente, die wir zusammen hatten“, sagte sie.

Christine Radzioch kennt beide Kinder schon aus der Krippe. „Der Kreis schließt sich: Mit Tine haben die Kinder in der Krippe begonnen, von Christine verabschieden sie sich jetzt“, dankte Susanne Osing.

Abflug: Justus wird aus dem Kindergarten geschmissen. Quelle: Privat

Als Abschiedsgeschenk für den Kindergarten haben Justus und Felicitas ein Transparent für künftige Aktionen im Ort mitgestaltet, dass sie stolz ihren Erzieherinnen übergeben haben. Nicht fehlen durfte natürlich der „echte Rausschmiss“: durch die Kindergartentür ging es auf die Matte.

Von Dirk Wirausky