Die Kindertagesstätte Am Nedderntor, so der offizielle Name, befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Gehrden. Sie bietet Platz für 105 Kinder. In der Krippe sind 30 Kinder untergebracht, aufgeteilt in zwei Gruppen à 15 Personen. Der Kindergarten-Bereich beherbergt insgesamt 75 Kinder, die in drei Gruppen mit je 25 Kindern betreut werden. Leiterin der Kindertagesstätte Am Nedderntor ist seit rund zwei Jahren Sylvia Just.

Die Einrichtung befindet sich in dem 1901 errichteten Gebäude an der Straße Nedderntor, das aufgrund seiner roten Ziegel als die „Rote Schule“ bekannt ist. Dort wurden zunächst die Jahrgänge eins bis vier unterrichtet. Bedingt durch den Bevölkerungszuwachs in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs bestand Raummangel. 1952/53 wurde an der „Roten Schule“ daher ein eingeschossiger Anbau errichtet. Er enthielt sechs Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und Sanitäranlagen. Der Gehrdener Hobbyhistoriker Rainer Piesch schreibt auf seiner Homepage www.gehrden-ansichten.de: „Generationen von Schülerinnen und Schülern erinnern sich noch an die dunklen Treppenhäuser, die knarrenden Dielen, das Zu-zweit-in-Reihe-Aufstellen auf dem Schulhof und das Flair der Schule, das immer etwas an ,Die Feuerzangenbowle’ erinnerte.“ hg/dw