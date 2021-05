Gehrden

An der Kindertagesstätte Nedderntor in der Gehrdener Kernstadt gehen die Umbauarbeiten in die Endphase. Gut ein halbes Jahr nach dem Beginn der Modernisierungsmaßnahme wird die Einrichtung in Kürze komplett barrierefrei sein. Dafür sorgt künftig ein hochmoderner Glasaufzug an der umgestalteten Außenfassade. „Die neue Holzfassade ist bereits fertig. Der neue Fahrstuhl wird in etwa vier Wochen in Betrieb genommen“, sagt Jan Garberding, der bei der Stadt Gehrden im Fachbereich Bau und Umwelt für die Bauunterhaltung zuständig ist.

Laut Garberding steht damit ein großes Modernisierungsprojekt unmittelbar vor dem Abschluss. Rund 250.000 Euro investiert die Stadt, damit auch die größte Kita im Gehrdener Stadtgebiet künftig barrierefrei ist. Wie Garberding berichtet, gab es dort zwar zuletzt kein Kind mit Mobilitätseinschränkung, trotzdem gelte auch für die Gehrdener Kita mit dem ältesten Gebäude die Auflage der Region Hannover: „Wir müssen Barrierefreiheit herstellen“, sagt Garberding.

Strenge Denkmalschutzrichtlinien zu beachten

In dem denkmalgeschützten Gebäude, in dem der Kindergartenbetrieb seit 1984 untergebracht ist, waren vor dem Einbau des Aufzugs nicht alle Bereiche ebenerdig erreichbar. Mit dem neuen Lift kommen die Kinder und das Personal nun künftig vom Erdgeschoss aus auch barrierefrei in die erste und zweite Etage. Um die Vorgaben der Region umzusetzen, hatten die Planungen für den Fahrstuhl laut Garberding schon vor etwa einem Jahr begonnen. „Es waren viele Absprachen mit der für den Denkmalschutz zuständigen Stelle notwendig“, sagt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Eine wichtige Vorgabe: „Wenn ein denkmalgeschütztes Gebäude umgestaltet wird, müssen sich alte und neue Bereiche sehr deutlich voneinander unterscheiden“, sagt Garberding. Um eine klare Abgrenzung zu erreichen, habe sich die Stadt bei der Planung des Aufzugs für eine moderne Edelstahlglaskonstruktion entschieden. Die frühere Ziegelfassade an der südwestlichen Außenseite sei bereits seit etwa einer Woche komplett erneuert und nun aus optisch anspruchsvollem Lärchenholz. „In Kürze wird die Fassade sogar beleuchtet sein“, kündigt Garberding an.

Die frühere Fassade aus Dachziegeln (links) wurde erneuert und ist jetzt mit Lärchenholz verkleidet. Quelle: Stadt Gehrden / Ingo Rodriguez

Für die Installation eines Außenlifts musste nicht nur eine Schachtgrube als Basis für den späteren Aufzug ausgehöhlt werden. Notwendig war es laut Garberding auch, den Eingangsbereich um einige Meter zu versetzen und Durchbrüche ins Erdgeschoss sowie in den ersten und zweiten Stock zu schaffen. Zwar werde die zweite Etage aus Brandschutzgründen derzeit noch nicht für den Kita-Betrieb genutzt – weil es dort keinen zweiten Fluchtweg gibt. „Durch den Lift kann dieser Bereich aber später möglicherweise besser für eine Erweiterung der Einrichtung genutzt werden“, sagt Garberding.

Lesen Sie auch Gehrden: Ein Besuch bei Kita-Leiterin Sylvia Just

Lift erleichtert auch dem Kita-Personal die Arbeit

Kita-Leiterin Sylvia Just hatte sich schon zu Beginn der Modernisierungsaktion auf den neuen Lift gefreut. „Für unsere Lieferanten von Essen und Wasser wird der Fahrstuhl eine erhebliche Erleichterung sein“, sagt sie. Künftig müsse nun auch das Personal nicht mehr etliche Tabletts mit Mahlzeiten durch das enge Treppenhaus tragen, sondern könne diese mit einem Teewagen über den Fahrstuhl transportieren.

Die Kita-Leiterin bekommt kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten von Verwaltungsmitarbeiter Garberding auch noch ein Extra-Lob: Der Umbau habe trotz laufenden Kita-Betriebes wegen guter Absprachen mit der Einrichtungsleitung gut funktioniert. „Wenn in einem Bereich zwischenzeitlich lautere und störende Arbeiten notwendig waren, sind die Erzieherinnen mit den Kindern vorübergehend in eine andere Zone ausgewichen“, sagt Garberding.

Von Ingo Rodriguez