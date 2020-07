Gehrden

Es ist ein Naturidyll und Kleinod mitten in der Kernstadt: Zwischen blühenden Blumen und gepflegten Rasenflächen plätschern in Minibrunnen kleine Fontänen. Zur Geräuschkulisse gehören auch lachende Kinder, bei genauem Hinhören ist ein sanftes Quietschen einer Hollywoodschaukel auszumachen. Nur hin und wieder ist auf der nahe gelegenen Schulstraße ein vorbeifahrendes Auto zu hören. In der Kolonie Schüttewiese des Kleingärtnervereins Gehrden herrscht am Sonnabendnachmittag bei strahlendem Sonnenschein ein entspanntes Treiben.

Zur Galerie In Gehrden verzichten in diesem Sommer viele Kleingärtner wegen der Corona-Krise auf eine Ferienreise. Sie verbringen ihren Urlaub stattdessen lieber in der Kolonie Schüttewiese.

Corona-Einschränkungen schrecken ab

Etliche Kleingärtner verbringen vor allem wegen der Corona-Pandemie ihren Urlaub in der Gartenkolonie. Das wird bei einem Rundgang mit den beiden Vorstandsmitgliedern Werner Langrehr und Ralph Tiede in Gesprächen am Gartenzaun deutlich. Dazu gehören auch Andreas und Corinna Schweikert. „Solange die Corona-Einschränkungen gelten, verreisen wir nicht mehr und verbringen unsere Ferien lieber im Kleingarten“, sagt der 57-Jährige.

Anzeige

Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich vor drei Monaten in einer Parzelle der Kolonie eingemietet. „Das ersetzt das Urlaubsgefühl in Spanien oder Griechenland locker“, sagt er. Bislang seien beide bis zu dreimal pro Jahr verreist. „Das Geld investieren wir nun lieber in den Kleingarten“, sagt Schweikert. Auf einen langen Flug mit Mund-Nasen-Schutz und den anschließenden Transfer in ein Hotel könne man gut verzichten. „Ohne Maske drohen in der Türkei oder auf Mallorca sogar auf der Straße empfindliche Geldstrafen. Ein Büfett gibt es wegen der Corona-Pandemie auch in keinem Hotel“, nennt der Gehrdener weitere Gründe für den Verzicht auf eine Urlaubsreise. „Gartenarbeit, in der Sonne liegen, mit den anderen Kleingärtnern klönen: Das ist uns lieber“, sagt Schweikert.

Weitere HAZ+ Artikel

Siegfried und Monika Moser verzichten wegen ihres gut ausgestatteten Gartens gerne auf eine Ferienreise. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch Siegfried Moser glaubt, dass die Zeit in der Kleingartenkolonie in diesem Corona-Jahr vielen Parzellenbesitzern eine Reise ersetzt. „Man sieht doch, wie viel hier derzeit los ist“, sagt Moser und wirft einen Blick auf eine Pizza in seinem Open-Air-Steinofen. „Ich brauche keinen Stress am Flughafen.“ Stattdessen verbringe er lieber mit den Enkelkindern viel Zeit im Garten. Dort ist mit einem Trampolin, einer Rutsche und einer Schaukel sogar ein kleiner Spielplatz aufgebaut. Als Busfahrer sei er in der Tourismusbranche tätig und oft genug unterwegs – in diesem Jahr jedoch wegen der Corona-Krise nicht. „Ohne unseren Garten wäre es wegen der Kontaktbeschränkungen für uns ein verlorenes Jahr gewesen“, sagt Moser.

„Gartenzeit kann Urlaub ersetzen“

Auch die pensionierte Grundschullehrerin Lisa Paterok genießt seit 18 Jahren die Vorzüge ihres Kleingartens. „Gartenzeit ist Entspannung pur. Das kann einen Urlaub ersetzen“, findet sie und präsentiert stolz einen Teil ihrer Kartoffelernte. Mancher will trotz Urlaub im Kleingarten dennoch die in diesem Jahr noch verreisen. Alexander Tierbach will mit seiner Familie in der nächsten Woche nach Kroatien fahren, Sahin Anibal sein Heimatland, die Türkei, besuchen. Bis dahin genießt er die täglichen Aufenthalte im Kleingarten. „Die Kinder kommen, Tee trinken, reden – wir verbringen in der Kolonie immer eine tolle Zeit“, betont er.

Für die pensionierte Grundschullehrerin Lisa Paterok ist die Zeit in der Kolonie „Entspannung pur“. Quelle: Ingo Rodriguez

Unabhängig von den Sommerferien und der Haupturlaubszeit beobachtet der Vorstand des Kleingärtnervereins im Jahr der Corona-Pandemie geradezu einen Kleingartenboom. „Es gibt eine gewaltige Nachfrage“, sagt der Vereinskassierer Tiede. Von den 150 Parzellen der Kolonie Schüttewiese sei derzeit keine frei. Stattdessen gebe es eine lange Warteliste. In der Zeit der schärfsten Corona-Kontaktbeschränkungen sei das Interesse an einem Kleingarten sprunghaft gestiegen. Auch Vorstandsmitglied Langrehr bestätigt: „Die Zeiten, in denen eine freie Parzelle bis zu einem halben Jahr unvermietet blieb, sind vorbei.“

Auch die beiden Vorstandsmitglieder des Kleingartenvereins verbringen nahezu täglich Zeit in ihren Gärten. Aus Sicht von Langrehr ist der Kleingarten zurzeit allemal ein Ersatz für eine Urlaubsreise – zumal manchem Rückkehrer eine 14-tägige Quarantäne nach einem Aufenthalt in einem anderen Land droht. Darauf hätten die Leute einfach keine Lust, sagt er.

Alexander Tierbach, Leon (12) und Alissa (1) genießen zwar die Zeit in ihrem Kleingarten, wollen aber dennoch Urlaub in Kroatien machen. Quelle: Ingo Rodriguez

Kolonie ist wegen zunehmender Nutzung gepflegter

Die zunehmende Nutzung der Anlage hat sich laut Vorstand auch auf das Bild der Kolonie ausgewirkt. „Es ist alles toll gepflegt und sauber“, sagt Tiede. Dass der zuweilen kritisch hohe Verbrauch aus den Grundwasserbrunnen wegen zusätzlicher Swimmingpools in einigen Gärten in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen habe, darüber könne er in diesem Jahr gelassen hinwegsehen. „Es soll ja in der Kolonie für alle auch Urlaubscharakter haben“, sagt er.

Von Ingo Rodriguez