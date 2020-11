Gehrden

Abendliche Verfolgungsjagd mit Gruselpotenzial: Nach Angaben der Polizei rief am Sonnabend gegen 21 Uhr eine 49-jährige Frau aus Gehrden auf der Dienststelle an. Der Grund: Ein fremder Mann stand in ihrer Wohnung. Parallel dazu gingen weitere Anrufe bei der Leitstelle der Polizei ein, da angeblich Personen an den Fenstern des Nachbarhauses klopften.

Die Beamten konnten den Sachverhalt vor Ort schließlich aufklären. Der zwölfjährige Sohn der Gehrdenerin war mit einem Freund zusammen aus dem Fenster im ersten Obergeschoss geklettert. Über eine Art Vordach gelangten die Jungen zum Nachbarhaus. Dort wiederum befanden sie sich unmittelbar vor dem Fenster eines 29-jährigen Mannes, der auf Grund von Geräuschen vor dem Fenster die Gardinen aufzog. Sowohl die Jungen als auch der Mann erschraken sich erheblich, als sie sich gegenseitig in die Augen blickten.

Die Jungen flüchteten daraufhin zurück in die Wohnung. Der Mann verfolgte sie und fand sich so kurze Zeit später in der Wohnung seiner Nachbarin wieder – und die wiederum wurden von dem ungeladenen Gast überrascht. Laut Polizei kam durch die nächtliche Kletteraktion und Verfolgungsjagd niemand zu Schaden. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Von Dirk Wirausky