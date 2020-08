Gehrden

Es ist höchste Zeit, dass die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Diese Auffassung hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch deutlich gemacht, als er am Montagnachmittag im Rahmen seiner Sommertour nach Gehrden gekommen war. Miersch sei jedoch nicht in der Stadt, um Reden zu schwingen. In erster Linie wolle er zuhören, wissen, wo die Stadt Gehrden im Bereich Klimaschutz steht.

Dazu hatte vor allem die Klimaschutzmanagerin Kira Janotta einiges zu erzählen. Als ein vergleichsweise neues Projekt nennt sie das Ziel, eine „ Smart City“ zu werden: grüner, energieeffizienter und fortschrittlicher. Im vergangenen Jahr hätte die Stadt versucht, im Rahmen eines deutschlandweiten Modellprojekts Fördermittel vom Bund zu erhalten. Das sei leider nicht gelungen, berichtet Janotta.

Anzeige

Gehrden gibt sich nicht geschlagen

Aber Gehrden wolle sich nicht geschlagen geben. Vor Kurzem hätte sich ein fächerübergreifender Arbeitskreis im Rathaus gebildet, sagt Janotta. Dieser versuche weiter, an Fördergelder zu kommen. Außerdem werden verschiedene Konzepte besprochen, mithilfe derer sich das Ziel eine „ Smart City“ zu werden, umsetzen lassen soll.

Weitere HAZ+ Artikel

„Dabei geht es auch um soziale Aspekte“, erörtert die Klimaschutzmanagerin. Eine „ Smart City“ müsse inklusiv sein. Deshalb wolle der Arbeitskreis zum Beispiel für bewegungseingeschränkte Menschen eine Möglichkeit schaffen, dass diese von Zuhause aus ihre Geschäfte tätigen können. Diese Idee gehe einher mit dem Vorantreiben der Digitalisierung, sagt Janotta.

Weiterhin sollen für Personen, die auf dem Land wohnen, zusätzliche Mittel der Fortbewegung eingerichtet werden. „Eine Idee sind autonom fahrenden Busse.“ Das sei allerdings noch Zukunftsmusik. Neben moderner Mobilität, sozialen Aspekten und dem Ausbau der Digitalisierung gehöre jedoch zu einer „ Smart City“ ganz klar auch der Klimaschutz. „Und darum kümmere ich mich“, sagt Janotta.

Interesse am Umweltschutz in Gehrden wächst

Einige Schwerpunkte sollen stärker in den Fokus rücken: So sollen öffentliche Gebäude modernisiert werden sowie Carsharing und Radverkehr gestärkt werden. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Janotta. Denn bei den Gehrdenern zeige sich wachsendes Interesse. Das lasse sich beispielsweise an den Zahlen im 100-Sonnendächer-Programm klar erkennen.

Jenes hatte Janotta in Kooperation mit der Energiegenossenschaft Calenberger Land (Ener:Go) und der Klimaschutzagentur Hannover ins Leben gerufen, um die Gehrdener zu motivieren, Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern zu installieren. Als Belohnung erhalten die Menschen einen Sonnenstein, bemalt vom Gehrdener Künstler Gerd-Peter Zaake. Insgesamt würden sich daran inzwischen 76 Hauseigentümer beteiligen, 29 Anlagen seien bereits installiert, 14 davon mit Stromspeicher, resümiert die Klimaschutzmanagerin. „Eine richtig gute Sache“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler, die Miersch nach Gehrden begleitet hat.

Claudia Schüßler (v.l.), Cord Mittendorf, Kira Janotta, Henning Harter und Matthias Miersch kamen zu einem Gespräch im Gehrdener Rathaus zusammen. In erster Linie ging es um Klimaschutzprojekte in der Stadt. Quelle: Janna Silinger

„Alle Kräfte progressiver Natur müssten sich vereinen“

Und auch Miersch zeigt sich begeistert. Denn damit der Kohle- und Atomausstieg gelingt, brauche es schlichtweg Alternativen. Und um diese umsetzen zu können, müssten möglichst viele Bürger mit ins Boot geholt werden. „Alle Kräfte progressiver Natur müssten sich vereinen“, sagt der Politiker.

Und die lokale Herangehensweise in Gehrden und der Region Hannover sei genau die richtige. Denn „wir können in Berlin nicht entscheiden, was hier vor Ort passiert“, sagt Miersch. „Wir können nur die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen“, und das versuche er.

Landwirt übt Kritik an bürokratischen Hürden

Und auch um diese Voraussetzungen ging es bei dem Treffen am Montag: So schilderte ein Landwirt aus Lemmie, der seit geraumer Zeit einen Solarpark auf einer seiner Flächen bauen lassen möchte, sein Problem. Die Bundesregierung subventioniere nur bis zu einer bestimmten Parkgröße. Seine Fläche biete aber mehr Platz. „Ich will daran nicht verdienen“, sagt der Landwirt. Ein Verlustgeschäft wolle er jedoch auch nicht machen. Vorschriften und bürokratische Hürden seien häufig nicht gut durchdacht im Bereich der erneuerbaren Energien – die an dem Nachmittag offenbar für alle Anwesenden eine enorme Bedeutung haben.

Auch für die Bürger, sagt die SPD-Vorsitzende in Gehrden, Sylvie Müller. „Ich glaube, gerade in der Pandemie haben viele gemerkt, wie schnell die Natur positiv reagiert.“ Es sei ein guter Zeitpunkt, daran anzuknüpfen und weiter zu machen.

Von Janna Silinger