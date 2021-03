Gehrden

Im Klinikum Robert Koch sollen sich Patienten, Mitarbeiter, Besucher und Angehörige möglichst wohl fühlen – so wohl, wie es in einem Krankenhaus eben möglich ist. Der Förderverein für das Klinikum hat deshalb ganz tief in die Tasche gegriffen und für 20.000 Euro im Hauptgebäude das komplette Sitzmobiliar in den Wartebereichen ausgetauscht. „Das war die zweitgrößte Einzelinvestition in der Geschichte des Fördervereins seit Gründung 1999“, berichtete der Vereinsvorsitzende Manfred Mücke bei der offiziellen Übergabe.

Für den Ärztlichen Direktor, Professor Dr. Jochen Wedemeyer, ist die Neuanschaffung eine sehr wertvolle Maßnahme zur „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“. „Es ist jetzt ein ganz anderes Gefühl, wenn man aus dem Fahrstuhl steigt und auf die farbigen Polster blickt“, sagte Wedemeyer bei der Präsentation der neuen Einrichtung. Dem Förderverein sei das Klinikum für die Unterstützung zu großem Dank verpflichtet. „Ich freue mich sehr, dass wir auf den Verteilebenen vor den Stationen endlich eine zeitgemäße Ausstattung haben“, sagte Wedemeyer.

Alte Stühle haben nach 40 Jahren ausgedient

Wie dringend die Neuanschaffung war, machte bei der Übergabe Holger Dorl von der Stabsstelle des Krankenhausdirektoriums deutlich: „Die alten Möbel hatten nach mehr als 40 Jahren ausgedient und sind im Sperrmüll gelandet“, sagte Dorl. Der Fördervereinsvorsitzende Mücke verwies angesichts des Zustandes der bislang ungepolsterten Vorgängermodelle darauf, dass aus dem Bereich der Pflegedirektion der Wunsch nach einer neuen Ausstattung bereits vor zwei Jahren an den Verein herangetragen worden sei. Für die Neuanschaffung sei aber mehr Planungszeit notwendig gewesen als zunächst erwartet.

Das neue Mobiliar ist vor den Stationen platziert. Quelle: Klinikum Robert Koch

Das konnte Mitarbeiter Dorl genau erklären: „In einem Krankenhaus gibt es für neues Mobiliar Brandschutzanforderungen“, sagte Dorl. Die Ausstattung müsse feuerfest sein und dürfe auch Fluchtwege nur möglichst wenig beeinträchtigen. „Deshalb haben wir verschiedene Modelle gründlich getestet“, berichtete Dorl. Um die kostspielige Neuanschaffung zu realisieren, habe das Direktorium aus dem Budget des Krankenhauses auch rund 5000 Euro zur Verfügung gestellt.

Fördersumme steigt seit Vereinsgründung auf mehr als 400.000 Euro

Besucher und Patienten können künftig vor den Stationen auf Sicherheitsmöbeln mit farbigen Polstern Platz nehmen. Wegen der zweitgrößten Einzelinvestition des Vereins sei die Gesamtfördersumme seit der Gründung nun auf mehr als 400.000 Euro angestiegen, sagte der Vorsitzende. Der Verein unterstützt das Krankenhaus seit 1999 mit Neuanschaffungen, die im Klinikumsbudget nicht inbegriffen sind. Für Investitionen stehen die Beiträge von rund 300 Mitgliedern und Spenden zur Verfügung.

Von Ingo Rodriguez