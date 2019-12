Gehrden

Ein Dreierpack in neuer Funktion: Das Klinikum Robert Koch Gehrden (RKK) hat drei Ärzte offiziell in ihren neuen Tätigkeitsfeldern begrüßt, die sie allerdings schon seit ein paar Wochen ausfüllen. „Rollen“ lautete das Motto des Nachmittags im Hörsaal – und dabei war von Rollenwechsel, Doppelrolle und Nebenrolle alles dabei.

Regie führte Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur des KRH. Sie rief ans Set: Dr. Michael Maringka (Klinik für Gefäßchirurgie) und Dr. Heiko Aselmann (Klinik für Viszeralchirurgie). Beide Doktoren übernehmen künftig eine neue Rolle – vom Oberarzt zum Chefarzt. Eine Doppelrolle füllt dagegen Professor Dr. Jochen Wedemeyer aus. Er bleibt Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und übernimmt zusätzlich den Posten des Ärztlichen Direktors. Die Chefarzt-Position in der Gefäß- und Viszeralchirurgie sowie das Direktoren-Amt hatte bis zum Oktober Dr. Martin Memming inne, ehe er in Ruhestand ging. Der Vorgänger des Trios gehörte auch zu den Gästen der Einführungsveranstaltung – spielte aber nur eine Nebenrolle.

Motivation für die Doppelrolle

Das Drehbuch wurde schon am 14. Juni geschrieben. „Da hat mich Herr Memming gefragt, ob ich mir vorstellen kann, am Klinikum Robert Koch Ärztlicher Direktor zu werden“, berichtete der 49-jährige Wedemeyer, der 2011 nach Gehrden kam. Er freue sich auf seine Doppelrolle. „Es ist nie verkehrt, wenn man weiterhin weiß, was im Patientenzimmer los ist – und gleichzeitig auch die Management-Seite im Blick hat“, sagte er.

Und Wedemeyer blickte noch weiter zurück nach dem Prinzip „Was bisher geschah“. Er erinnerte sich an seine Kindheit. „Mein Vater hat mal gesagt: Wenn du nicht dein Leben lang einen gebrauchten Polo fahren willst, muss aus dir etwas werden.“ Und was fährt er jetzt? „Einen gebrauchten Mercedes“, antwortete er. Solche Anekdoten sorgten dafür, dass aus der Einführungsveranstaltung kein trockener Ärztekongress, sondern eine kleine Komödie wurde. Zwischendurch war sogar ein wenig Werbung erlaubt. Wedemeyer zeigte auf ein Bild mit einem bekannten Keks. „Ich sehe mich in der Prinzenrolle – jung und knusprig.“

Spitzname aus MHH-Zeit

Und wie geht der Film in der Zukunft weiter? Jochen Wedemeyer freut sich auf die kommenden Wochen und Monate – und denkt an den Krankenhaus-Neubau für rund 160 Millionen. „Das kostet alles viel Zeit, macht aber auch jede Menge Spaß“, meinte er. Dabei lobte er auch die Zusammenarbeit mit den Architekten. „Das ist eine tolle Truppe, wir arbeiten super miteinander.“

Privat ist Jochen Wedemeyer übrigens ein Fan der Star-Wars-Filme. Bei seiner früheren Station, der Medizinischen Hochschule Hannover, wusste man davon – und verpasste ihm den Spitznamen Lord Vadermeyer, angelehnt an die Figur Darth Vader aus der Erfolgsserie. Wobei: Richtig gut passt das ja eigentlich nicht. Da musste dann die Regie einschreiten. „ Darth Vader ist die dunkle Seite der Macht. Für uns hat Herr Wedemeyer als Arzt durchaus eine weiße Seite“, sagte Barbara Schulte und lacht. Jochen Wedemeyer als Bösewicht – wer sich das vorstellt, wäre wirklich im falschen Film.

Von Stephan Hartung