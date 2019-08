Gehrden

Ein Herzinfarkt ist für jeden fünften Europäer Todesursache Nummer eins. Deshalb kommt es bei der Diagnostik und Behandlung von Notfallpatienten oft auf jede Sekunde an. Im Klinikum Robert Koch wurde dafür mit der Neueinrichtung zweier Herzkatheterlabore viel Geld in die Hand genommen. Damit verfügt die Gehrdener Herzklinik nun über eine der modernsten Behandlungseinrichtungen für Herz-und Gefäßkrankheiten in Norddeutschland.

„Wir hatten schon vorher ein Herzkatheterlabor im Betrieb“, erläutert Dr. Martin Memming, ärztlicher Direktor des Gehrdener Krankenhauses. Doch durch die Neuausstattung mit zwei Laboren sei das Klinikum für die häufig vorkommenden Notfälle bestens gerüstet. „Früher mussten wir uns von der Notfallversorgung abmelden, sobald unser bisheriges Labor durch einen Patienten belegt war. Jetzt können wir eine Behandlung durchführen und haben trotzdem noch Kapazitäten für spontane Notfälle“, sagt der Chefarzt der Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten, Prof. Marc Wilhelm Merx.

Präzises Arbeiten bei hochkomplexen Eingriffen

Um krankhafte Veränderungen von Herzkranzgefäßen, Herzklappe oder des Herzmuskels zu erkennen und im besten Fall direkt zu behandeln, benötigen Spezialisten wie Merx ein Herzkatheterlabor. Im komfortabelsten Fall können die Kardiologen über die Handarterie mit Hilfe winziger Katheterschläuchen bis zum Herzen des Patienten gelangen. Durch die Zugabe von Kontrastmitteln machen die Spezialisten die schmalen Gefäße im Herzen mithilfe eines Röntgengerätes sichtbar.

Für Merx und sein Team ist die moderne Technik ein deutlicher Zugewinn für die Behandlung aller Patienten. „Wir können jetzt gleichzeitig Röntgen- und Ultraschallbilder übereinanderlegen. Diese sogenannte Fusionsbildgebung ermöglicht besonders präzises Arbeiten bei hochkomplexen Eingriffen am Herzen“, meint Merx. Für die komplexe Arbeit an den neuen Geräten wurden er und sein Team über mehrere Tage speziell geschult. „Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Wir merken, dass man den Patient deutlich besser versorgt“, betont Merx.

3,8 Millionen Euro investiert

Mit Hilfe der neuen Technik könnten Patienten, die das Krankenhaus am Morgen mit Beschwerden betreten haben, im besten Fall am Nachmittag wieder beschwerdefrei leben – ohne Operation. Doch auch die verminderte Strahlenbelastung durch die neuen Anlagen würden sowohl Patienten als auch Behandelnde schonen.

Um das zu ermöglichen, investierte das Klinikum Region Hannover 3,8 Millionen Euro aus Eigenmitteln. „Das meiste, was wir verbaut haben, sieht man aber nicht“, sagt der kaufmännischen Direktor des Gehrdener Klinikums, Manfred Glasmeyer. Abgesehen von den neuen sichtbaren Behandlungsbereichen mit Monitoren und Röntgengeräten stecke die meiste Technik in den Wänden und auf dem Dach. „Wir mussten viel an der Statik arbeiten, damit die Gesamtkonstruktion die neuen Geräte überhaupt trägt“, sagt er. Zudem sind Intensivstation und Herzklinik nun näher beieinander, was Notfallmaßnahmen deutlich beschleunigen würde.

Blick nach draußen ist möglich

Für die Einwohner Gehrdens und der Umgebung bedeutet die neue Aufstellung der Herzklinik eine erhebliche Steigerung der medizinischen Versorgung, die in diesem Bereich in der Metropolregion Hannover nunmehr führend ist. Und es gibt noch eine Verbesserung: Anstatt in einem fensterlosen Labor oder Operationssaal behandelt zu werden, können Ärzte und Patienten in das Grün der Parkanlage hinter dem Krankenhaus blicken.

