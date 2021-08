Redderse

Kommunalpolitiker in Redderse bemühen sich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Obernfeldstraße. Bereits 2007 forderten Anwohner ein Tempo-30-Limit für die Ortsdurchfahrt. Damals versprach der Ortsrat, eine Begehung mit den Verantwortlichen aus Stadt und Region zu arrangieren. Geschehen ist bislang nichts. Messungen in der Vergangenheit haben immer wieder ergeben, dass es zwar Autofahrer gibt, die deutlich zu zügig in Redderse unterwegs sind, doch im Schnitt halte sich die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer an Tempo 50, heißt es.

Einer, der schon lange dabei ist, ist Ernst August Hohmann (SPD). Nicht nur er sieht das anders. Er traut den Zahlen nicht. „Es wird zu schnell im Ort gefahren“, sagte er. Und seit Jahren sei das ein Thema im Ortsrat. Die Forderung zu wiederholen, sei deshalb in Ordnung.

Der Ortsrat Redderse will vor allem eine Gefahrenstelle für Autofahrer am nördlichen Ortseingang entschärfen. Auf der Obernfeldstraße (L 390) kommt es wegen Tempoverstößen und geparkter Autos immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn Autofahrer in einem engen und schlecht einsehbaren Kurvenbereich frontal aufeinander zufahren.

Auf der Oberfeldstraße wünschen sich viele Bürger ein Tempo-30-Limit. Quelle: Dirk Wirausky

Der Gegenverkehr ist für Autofahrer im Kurvenbereich zwischen den Einmündungen zu den Straßen Im Wiesengrund und Im Dorfe hinter parkenden Fahrzeugen kaum auszumachen. „Nur wenige halten sich an die Ortsdurchfahrtsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde“, sagte Ortsbürgermeister Philipp Felsen (CDU). Weil die Straße in diesem Bereich nur schlecht einzusehen sei, könnten die Anwohner von insgesamt vier neu gebauten Häusern an der Straße Im Wiesengrund nur schwer auf die Ortsdurchfahrt fahren.

Diskussion über Parkverbot

Die Idee, auf der Oberfeldstraße zwischen Wiesenstraße und der Straße Im Dorfe ein Parkverbot zu beantragen, fand allerdings nur in Teilen Zustimmung. Für Hohmann bremsen die parkenden Autos am Fahrbahnrand den Durchgangsverkehr sogar aus. „Bei einem Parkverbot hält sich niemand an die vorgeschriebene Geschwindigkeit“, sagte Hohmann.

Das sieht Frank Thaler (CDU) etwas anders. „Es muss reguliert werden, wo geparkt werden darf und wo nicht“, meinte er. Es sei eine intelligente Regelung nötig. Abgesehen davon sei es aus seiner Sicht die Aufgabe des neuen Ortsrates, sich mit dem Thema eingehend zu befassen.

Für Melanie Greger (CDU) wiederum braucht es eine rechtliche Grundlage. Ihr Vorschlag: Es solle eine Ortsbegehung mit den zuständigen Behörden stattfinden. „Wir müssen erst einmal klären, welche verkehrsberuhigten Maßnahmen überhaupt möglich sind“, sagte sie. Eine Anregung, die nun verfolgt werden soll.

Letzte Sitzung des Ortsbürgermeisters

Höchstens noch als interessierter Bürger wird dann Philipp Felsen dabei sein. Für den amtierenden Ortsbürgermeister endet in wenigen Wochen die Amtszeit. Er kandidiert bei den Kommunalwahl im September nicht wieder – aus beruflichen Gründen. Zum Abschluss zog er ein aus seiner Sicht durchaus positives Fazit. „Wir haben viele Projekte umgesetzt“, sagte er unter anderem mit Blick auf die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und die Tatsache, dass es gelungen sei, für Redderse einen Dorfhelfer zu finden. Für den nächsten Ortsrat sei das Fundament gelegt. Doch der 29-Jährige gab auch zu: „Ich habe viel gelernt, aber es war auch eine nervenaufreibende und arbeitsintensive Zeit.“

Von Dirk Wirausky